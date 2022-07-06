Выход из строя электроприборов в грозу — очень частое явление. Такое случается и в частных домах, и в многоквартирных. Иногда это и вовсе может послужить причиной пожара. Поэтому рекомендации по эксплуатации электроники в грозу актуальны для всех. О том, как избежать порчи техники в непогоду, БЕЛТА сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Барановский.

«В первую очередь необходимо отключить от питания все электроприборы. Телевизор недостаточно просто выключить из розетки. Необходимо вытащить штекер наружной антенны из телевизора, потому что попадание молнии в антенну может не только привести к поломке, но и стать причиной пожара», — рассказал Евгений Барановский.

Уходя из дома, рекомендуется отключать от питания все электроприборы: компьютер, телевизор, фен. «Зарядное от мобильного телефона также не рекомендуется оставлять включенным в розетку. В электроприборах, которые включены в розетку, но не работают, многие узлы находятся под напряжением и могут воспламениться. Чтобы этого избежать, проще всего отключать их, уходя из дома», — отметил официальный представитель МЧС.

Особенно это актуально для дачных домов. Как правило, дачники приезжают на выходные, работают на участке и покидают свои дома до следующих выходных. Оставлять электроприборы включенными в розетку на такой длительный срок, когда дом находится без присмотра — не самое лучшее решение. Это может привести не только к выходу из строя техники, но и к пожару. Рекомендуется оснастить дачные и частные дома заземлением и молниеотводами. «Электросеть тоже лучше не перегружать. Включать в один удлинитель компьютер, телевизор, мобильный телефон и другую технику категорически не рекомендуется, ведь последствия могут быть печальными», — подчеркнул Евгений Барановский.

Важно проследить, чтобы в помещении не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию. Во время грозы лучше не затапливать печь — дым, который идет из трубы, обладает высокой электропроводностью, что увеличивает вероятность попадания молнии в трубу. Не стоит находиться у окон, пользоваться телефоном и касаться водопроводных кранов.