Комитетом госконтроля Гомельской области изучается соблюдение законодательства при направлении граждан на санаторно-курортное лечение и оздоровление с использованием государственных средств.

В этих целях с 4 по 8 июля по телефонам 8 (0232) 23-83-68,

8 (0232) 23 83 85 в Комитете госконтроля будет проводиться «горячая телефонная линия» с населением.

Граждане с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в том числе анонимно) могут сообщить представителям Комитета госконтроля информацию о нарушениях и злоупотреблениях в этой сфере, доступности и качестве оказываемых услуг, проблемных вопросах

в работе санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, в том числе фактах ненадлежащего состояния зданий, сооружений

и помещений, мебели, неэффективном использовании госимущества и денежных средств, недостатках в организации лечения, питания, досуга и др.

Комитет госконтроля также интересует мнение самих работников вышеуказанных организаций о наличии проблем

в данной сфере и возможных путях их решения.

Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами и использована при проведении контрольно-аналитических мероприятий. При необходимости Комитетом госконтроля будут приняты необходимые меры реагирования,

а также инициированы предложения по совершенствованию системы обеспечения населения санаторно-курортным лечением

и оздоровлением с использованием государственных средств.

Председатель Комитета А.А.Игликов