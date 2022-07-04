Праздничный день работники РУП «Белоруснефть-Особино» решили провести по-особенному. 3 июля члены трудового коллектива во главе с руководителем Николаем Доличем отправились на велосипедах из Коммунара до места отдыха в лесном массиве за Сельцом и обратно. А это ни много ни мало почти 35 км.

Велосипедисты помимо отличного настроения, заряда бодрости, хорошей физической нагрузки прекрасно провели время с коллегами. Абсолютно все участники уверены, что это мероприятие станет еще одной доброй традицией в коллективе.

Фоторепортаж с места событий.