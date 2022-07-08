В понедельник отправили Софию в санаторий. Впервые. Пятый день я вздрагиваю от телефонных звонков и сообщений в Viber, и, знаете, 24 дня в таком режиме я просто не выдержу. «Мамуль, все хорошо!.. Заберите меня… Все круто!.. Я хочу домой… Все решила – мне не нравится… Мама, заберите… Мама, молю… Мам, все хорошо… Мама, если мне не станет легче, то я терпеть не буду – буду проситься домой… » – методично допекала она меня. В ответ я забрасывала ее ссылками на статьи по психологии про фрустрацию, стресс и способы борьбы с ними. Не сработало: на четвертый день, отточив мастерство, она попробовала угрожать голодовкой: «Мам, оппетит пропал». Да, именно так: с двумя «П», но через «О». Я была уже готова запрягать лошадей и мчаться за 500 километров вызволять любимое чадо из санаторного ада досрочно, но вот это самое «О» сработало как триггер и помогло снова заземлиться, обрести точку опоры. Во мне как-то самопроизвольно включилась «училка», видимо, эта функция заложена в моих заводских настройках, и отключилась «наседка».

И тут, о чудо, за весь день ни одного звонка, ни одного сообщения. Зная свою Софию, как облупленную, я предполагаю одно из двух: то ли заработал адаптивный механизм, то ли она взяла паузу, поскольку сдаваться точно не в ее правилах.

Пока она не устроила очередной перфоманс, я изо всех сил пытаюсь не отчаиваться. Думаете, мне легко? Я тоже, между прочим, впервые отпустила ребенка из дому. Я тоже скучаю и места себе не нахожу. Тоже адаптируюсь и стараюсь быть счастливой. Потому что, как и Боренька, герой российского сериала «В Бореньке чего-то нет», я слишком ответственная, чтобы быть несчастной. «Быть несчастным просто, легко. Жизнь сама подбрасывает для этого кучу поводов, – говорит он гримерше Гале. – Достаточно не сопротивляться и все: ты уже несчастный. А вот для того, чтобы быть счастливым, нужно что-то делать, предпринимать какие-то усилия, нужно работать… А еще быть несчастным, по-моему, стыдновато что ли. Получается, что ты не справился с жизнью».

Каждый из нас выбирает сам: сдаваться или бороться, страдать, скучать, жалеть себя или искать, находить и радоваться. Уверена: за оставшиеся две с половиной недели рецидивы еще будут, но знаю: мы справимся. Потому что мы выбираем счастье.

С уважением,

Ирина ПАЛУБЕЦ