Одна приятельница укатила в Анапу, вторая – в Грузию, третья рванула покорять Горный Алтай, стирать ноги, обветривать лицо, вздрагивать по ночам от каждого шороха – а вдруг медведь – и читать на привалах Бакмана, которого я же ей и посоветовала. Я решила не завидовать… сильно. А чего мне завидовать? София свинтила в санаторий. Дома тишь и благодать, не с кем даже поскандалить по душам. Одним словом, скучно, товарищи. Нет трения, не искрит.

На выходных кто-то снова подбросил котенка. Откуда же им было знать, что Софии нет дома. Он два дня демонстративно ходил вдоль забора и настырно кричал. Я малодушно делала вид, что ничего не слышу и не вижу. Я решила, что лучше пару деньков потерпеть, чем потом годы мучиться с котом, который линяет, как собака, царапает стены и кричит истошным голосом. Выжидала, пока чей-нибудь сердобольный ребенок заберет подкидыша и осчастливит мамку с папкой. Не все же нам одним жизни радоваться.

У нас и так поводов для радости предостаточно – целых 4. Разумеется, все девочки. Подбросить кому-нибудь их рука не поднялась, вот и содержим свою псарню сами. А они, словно испытывая наше терпение на прочность, грызут все, что не попадя, укатывают грядки в асфальт и даже предпринимают попытки наложить лапу на мой личный шезлонг – им, видишь ли, там особенно сладко спится. Мои просьбы, пожелания, а также угрозы и гневные тирады они игнорируют. Одним словом, ведут себя крайне дерзко, всем своим видом показывая, что в моих советах и нравоучениях они не нуждаются, и, вообще, мне бы стоило пересмотреть свое поведение и не вести себя так агрессивно и токсично.

Жаль, не придумали санатории для собак. Уж я бы отправила их туда на перевоспитание. Во всяком случае с человеческими детенышами это работает. После каждого телефонного разговора меня мучит подозрение, что инопланетяне выкрали мою дочь и подсунули какую-то чужую девочку. С чего я взяла? Да потому что моя никогда не считалась с моим мнением – это раз. Не спрашивала у меня совета – это два. Не ходила по библиотекам – это три. Вот что делает с человеком санаторий. Шучу, конечно. Дело не только в санатории – просто большое видится на расстоянии. Иногда полезно расстаться, чтобы разглядеть друг друга. Посмотрим, сколько продержится эффект после прохождения полного курса и возвращения домой.

С уважением,

Ирина ПАЛУБЕЦ