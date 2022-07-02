На днях на YouTube-канале и в соцсетях появилось «сенсационное» видео, в котором сбежавший в Литву блогер звонит в Буда-Кошелевский отдел внутренних дел и на протяжении 18 минут обсуждает с дежурной Омельченко Татьяной Ивановной события внутренней и внешней политики, требует «изловить Лукашенко и посадить». Ивановна с ее простодушным оканьем и ни с чем не сравнимым «шо» была очень колоритна и на редкость разговорчива. В процессе задушевной беседы «журналист в изгнании», как он сам себя величает, проникся такой симпатией к буда-кошелевскому правоохранителю, что не только пригласил женщину на свой YouTube-канал вести политобзор, но и пообещал политическое убежище. Мол, если в отношении вас начнутся репрессии, звоните мне, будем вас спасать: вывозить в другую страну.

Спасать, конечно, никого не пришлось: Ивановна, как и телефонный звонок в Буда-Кошелевский РОВД, оказалась фальшивкой – начальник отдела внутренних дел Виталий Подзерун сообщил, что такой сотрудницы у них нет и никогда не было. Вот и получается, что беглый блогер – обыкновенный врун и предатель, отрабатывающий деньги своих заказчиков.

Кстати, о заказчиках. Им бы у себя сперва порядок навести: буквально на днях Amnesty International признала факты жестокого и бесчеловечного отношения к беженцам в Литве. Так почему бы «смелому» и «правдивому» блогеру не позвонить в отделение полиции Литвы и не потребовать «изловить и посадить» президента Науседу за то, что в его стране с сентября 2021 года допускаются пытки и издевательства в отношении мигрантов, пришедших с территории Беларуси? До сих пор в пяти центрах для беженцев остаются 2627 человек. В одном из них, Кибартайском, была тюрьма, пока литовским властям не пришла на ум «гениальная» идея использовать его для содержания беженцев и мигрантов из Ирака, Сирии, Афганистана и африканских стран. А что? Очень практично: окна с решетками, высокие стены с колючей проволокой по периметру здания – для преступников, конечно, в самый раз, а вот для беженцев? В Мядининкайском центре люди который месяц живут в контейнерах на футбольном поле.

Вместо того чтобы по полчаса трепаться по телефону с хуторянами, которые выдают себя за милиционеров, сделал бы правдивый сюжет о беженцах, привлек бы внимание к настоящей проблеме. Или нельзя? Лишат пайка или, того хуже, депортируют? Гораздо сытнее и надежнее вести «дистанционную» борьбу с «бездействием» белорусских или российских властей, а еще лучше имитировать.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ