Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко считает вопросом номер один обеспечение стабильной работы всех предприятий региона. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Губернатор отметил: большая работа в регионе идет по импортозамещению. Если говорить комбайне «Гомсельмаша», то локализация чисто белорусских составляющих в нем 75%. Плюс еще 18% — в рамках кооперации с Российской Федерацией, привел пример губернатор. Оставшиеся 7% — тема импортозамещения.

«Определены с белорусскими производителями где-то фильтры, где-то вентиляторы, другие моменты, уже найдены ниши в рамках кооперации по импортозамещению», — отметил Иван Крупко.

«Главная задача — выйти на стопроцентное замещение, не быть зависимыми от европейских поставщиков и других стран», — добавил он.

Эта работа идет и на других предприятиях. Например, «Гомельстройматериалы», Добрушский фарфоровый завод зависели от определенных месторождений глины в Украине. Сырьевая зона закрылась. «Но уже подобраны материалы в России, где-то в Беларуси, найдены составы. Производство восстановилось в тех объемах, который был до февраля. И оно наращивается», — подчеркнул руководитель области.

Он напомнил, что в мае вопросы производственной кооперации обсудили на большой встрече с участием малого, среднего бизнеса, крупных предприятий, Банка развития, банков-партнеров. «Сейчас идет работа по нахождению ниш, возможностей изготовления товаров, комплектующих и для «Гомсельмаша», и для других предприятий», — уточнил Иван Крупко.

Говоря о предприятиях строительной отрасли, председатель облисполкома отметил: «Строительство жилья идет с темпом роста 115%. Это строительство на наших предприятиях. Но мощности и возможности есть больше», — обратил внимание он.

Эти мощности используются и за пределами страны. Например, в Брянской области Гомельский регион выполняет работы на Br90 млн. «Мы строим жилые дома в Брянской области, школу, операционный блок в областной больнице», — привел примеры Иван Крупко. В трех приграничных районах специалисты юго-восточного региона будут заниматься восстановлением и капитальным ремонтом дорог. В четырех населенных пунктах — водообеспечением, в том числе установкой систем обезжелезивания.

«Вопрос номер один — обеспечить стабильную работу всех предприятий Гомельского региона. Стабильная работа — это стабильный достаток каждого предприятия и каждого гомельчанина. Если мы это сделаем, нам не страшны никакие санкции. Мы будем жить достойно, как жили всегда. Белорусский народ этого достоин», — резюмировал Иван Крупко.