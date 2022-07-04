Билет на наш фестиваль заменяет визу для граждан 73 стран мира. Об этом заявил сегодня журналистам директор фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

«Фестиваль в высокой степени готовности. Организаторы, город, область и республика готовы принимать гостей, — сказал Глеб Лапицкий. — Уже 31 год на площадке Летнего амфитеатра в Витебске при содействии республиканского оргкомитета и личном участии главы государства реализовывается культурный проект. Теперь он стал еще и туристическим. В этом году ждем огромное количество российских туристов. Кроме того, большие комплексные заявки приходят из Латвии, Литвы, Эстонии. Примечательно, что билет на наш фестиваль заменяет визу для граждан 73 стран мира, что позволит приехать на него большему количеству лиц».

Кроме того, «Славянский базар» — огромная интеграционная площадка. «Чтобы показать, насколько крепка дружба наших союзных государств (Беларуси и России), пройдет не день, а Дни союзного государства. И это будет насыщенная, красивая программа», — отметил он.

«Наш фестиваль еще и культурологический. Помимо всех увеселительных жанров мы развиваем высокое искусство — оперное, инструментальное, театральное. Так, «Славянский базар» становится образовательной площадкой. Впервые с Российским институтом театрального искусства ГИТИС мы создадим совместную лабораторию на базе Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. Несмотря на пандемию, мы вернулись к репертуарному спектаклю. На сцене легендарного театра пройдут репертуарные спектакли от разных театров Беларуси и России», — добавил Глеб Лапицкий.

Новинка этого года — площадка — фестивальный open-air, которая предназначена для молодежи. «Сейчас на ней идут глобальные строительные работы. На этой площадке пройдут два молодежных проекта — «Ритмы лета» и ночная дискотека. Мы привлекли много топовых диджеев. Специальным гостем станет диджей Грув», — заключил директор фестиваля.

«Славянский базар» — музыкальный фестиваль, который уже 30 лет собирает друзей из многих стран.