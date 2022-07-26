Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» соберет в этом году около 5 тыс. гостей. Об этом сообщил журналистам генеральный директор государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Припятский» Юрий Апанович, передает корреспондент БЕЛТА.

«Будет задействована вся территория музея под открытым небом в Лясковичах. В этом году еще ярче и богаче будут представлены полюбившиеся гостям подворья Гомельской и Брестской областей. Организуем больше игровых площадок для детей. Планируются и новшества. Так, появится территория этнозоофеста с элементами контактного зоопарка. Развернется конкурс любителей рыбалки. Свою аудиторию соберет фестиваль книги и прессы. Отдельная площадка «Партизанский край» будет посвящена Году исторической памяти. В течение дня гости праздника смогут насладиться прогулкой на теплоходе или лодке по Припяти. Это небольшое водное путешествие оставит много приятных эмоций. Изюминкой станет лазерное и водное шоу», — приоткрыл сюрпризы программы гендиректор.

Директор ДК «Новобелицкий» и главный режиссер фестиваля Александр Бондаренко подчеркнул, что важно со вкусом и смыслом представить традиционные площадки — подворья регионов Припятского Полесья. В этом году в их рядах пополнение — 13 вместо 11. Их программа будет объединена единой тематикой — полесский кирмаш с ярким местным колоритом. На каждом подворье будет своя «изюминка».

Участие также подтвердили многие творческие коллективы из России: Пензы, Нижнего Новгорода, Москвы и др. По задумке режиссера с учетом локации у водной глади и возможностей коллективов решили «немного поиграть с водой». «Гости из Нижнего Новгорода представят водное шоу с пиротехническими элементами. Впервые на фестивале — летающие люди», — добавил Александр Бондаренко, не раскрывая всех подробностей.

За звание «Самы моцны паляшук» поборются более 10 крепких удальцов. Им предстоит продемонстрировать свои возможности в различных силовых испытаниях.

Программа насыщенная и колоритная, заверил первый заместитель министра культуры Валерий Громада. «Общая театрализованная линия фестиваля будет связана с поиском сердца Полесья. В этом гостям праздника будут помогать артисты в образах героев мифов. По творческой легенде эта находка позволит каждому из нас стать самыми счастливыми на родной земле», — поделился он.

Программу дополнит также круглый стол по вопросам развития регионального туризма в Беларуси.

Как рассказал заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов, не обойдется без конкурса красоты и грации «Палеская прыгажуня», который стал визитной карточкой фестиваля. 11 прекрасных жительниц Припятского Полесья подали заявки на участие. Сейчас девушки активно готовятся предстать во всей красе на сцене. Завершит фестиваль традиционное зрелищное вечернее шоу.

Международный фестиваль «Зов Полесья» направлен на сохранение и популяризацию этнокультурных традиций, изучение и поддержку богатого историко-культурного наследия региона, укрепление творческих связей приграничных регионов. Он проводится раз в два года. Организаторами выступают Министерство культуры, Гомельский и Брестский облисполкомы, Национальный парк «Припятский».