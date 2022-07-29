Константину Пустошилову из Бобруйска 26 лет. Большую часть жизни он борется с тяжелой неизлечимой болезнью – прогрессирующей мышечной дистрофией. Диагноз коварен тем, что мышцы постепенно теряют тонус и слабеют. Несколько лет назад Костя перестал ходить…

Родился он абсолютно здоровым ребенком, рос и развивался, как другие дети. Но в пятилетнем возрасте стало заметно, что мальчик менее подвижен, чем сверстники. У него нарушилась координация движений, ребенок часто падал.

Много сил и средств было потрачено на реабилитацию, но болезнь медленно прогрессировала. К 12 годам Костю перевели на домашнее обучение. Школу он окончил успешно, но продолжить образование не сумел, ведь к тому времени парень уже не мог самостоятельно выйти из дома. Подъем или спуск по лестнице становились невыполнимой задачей.

Болезнь брала свое. Несколько лет назад Костя вовсе перестал ходить. Он сидит в кровати, но без посторонней помощи встать с нее не может. Костю надо буквально нести на руках, чтобы он побывал на свежем воздухе.

«Жаль, лето почти заканчивается, а я всего пару раз был на улице. Печально, конечно, что все время сижу дома. Иногда думаешь, что мог бы пройтись по улице, с кем-то познакомиться, пообщаться, пытаешься встать, но не можешь. Правда, плохие мысли стараюсь гнать прочь, настраиваюсь на позитив, верю в лучшее», – говорит Константин Пустошилов.

Для того, чтобы передвигаться по дому, выбираться на свежий воздух, да и просто обслуживать себя Косте нужно специальное кресло-коляска с электроприводом. Необходимая модель –Caterwil 4wd с комплектующими – стоит около 23 тыс. бел.руб. Самостоятельно приобрести дорогостоящее средство реабилитации семья не может. Поэтому Костя и его мама Елена Леоновна обратились за помощью в «Веру».

Благодаря помощи неравнодушных людей и организаций удалось собрать более 14 000 бел. рублей. Остаток по сбору составляет 8 797 рублей. Поможем Косте вместе!

Специальная коляска даст ему больше возможностей. Костя вновь сможет обслуживать себя, без посторонней помощи перемещаться, выезжать на прогулки, вести более активную жизнь.

Как помочь?

Косте нужна не просто инвалидная коляска, а специальное кресло с электроприводом. Необходимая модель – кресло-коляска с электроприводом Caterwil 4wd с комплектующими – стоит 507500 рос.руб. (22844 бел.руб. по курсу НБ РБ на 16.06.2022 года). Самостоятельно приобрести дорогостоящее средство реабилитации семья не может. Поэтому они обратились в Центр помощи «Вера». Поддержать Костю можно любым удобным способом, совершив пожертвование на благотворительные реквизиты Центра с указанием назначения платежа – Пустошилов Костя:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке.

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Пустошилов ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Пустошилов 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6.Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

7.QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке и укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Договора пожертвования, размещенного на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с его условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!