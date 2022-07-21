Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью информационному агентству Франс Пресс (AFP, Agence France-Presse), передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве интервьюера выступил заместитель директора и главный редактор бюро Франс Пресс в Москве Антуан Ламброскини.

Являясь одним из крупнейших информационных агентств мира и лидером в области цифровой верификации, Франс Пресс охватывает 151 страну. Корреспондентская сеть состоит из 5 региональных центров, 200 бюро и 50 специальных корреспондентов. Общая численность сотрудников составляет около 2,4 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. журналистов. Информация предоставляется круглосуточно на французском, английском, испанском, португальском, немецком и арабском языках.

Устав Франс Пресс предусматривает абсолютную независимость и нейтралитет агентства, требуя от сотрудников предоставления точной, беспристрастной и заслуживающей доверия информации на регулярной и непрерывной основе.