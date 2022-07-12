Белорусским силовым ведомствам очень нужны знающие свое дело офицеры, преданные стране и народу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства прежде всего поздравил военнослужащих с окончанием учебы: «Вы завершили обучение в непростое время. Нашим силовым ведомствам очень нужны знающие свое дело офицеры и, самое главное, преданные стране и нашему государству».

«Сегодня меняется не только мир, меняются сами армии, способы ведения военных действий. В войска поступают новые высокотехнологичные образцы вооружений. Интеллект востребован как никогда, что в свою очередь требует не только от офицеров, но и от солдат и сержантов глубочайших знаний. И такая тенденция будет только усиливаться. Но эти знания передать своим подчиненным, солдатам и тем же сержантам, можете только вы, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мы всегда это понимали и делали соответствующие выводы. Поэтому политика нашего государства, направленная на поддержку человека в погонах, модернизацию Вооруженных Сил — главного гаранта суверенитета и независимости Беларуси — была и остается неизменной».

Президент напомнил, что все успехи Беларуси в военном строительстве дались непросто. «25 лет назад о профессии военного шло много кривотолков. Многие из вас в то время еще не носили погоны. Тогда в так называемой либеральной прессе всерьез обсуждали вопрос, зачем нам вообще армия, а празднование Дня Победы и проведение парадов «продвинутые» журналисты называли «победобесием». Но все чуждое нашему народу не приживается и уходит. Профессия офицера сегодня почетна и уважаема. Остаются и сохраняются истинные ценности: вера, долг перед своим народом, служба во благо Отечества», — заявил белорусский лидер.

По его словам, особенно это заметно на примере милиции, служить в которой сегодня хотят многие молодые люди.

«Не задержались у белорусов и недавние идеи Запада расшатать страну изнутри, посеять хаос и разрушить наше государство. Мы смогли противостоять оголтелому давлению на нас со стороны тех, кто желал государственного переворота через мятеж. Вы это все наблюдали. Вместе с истинными патриотами Беларуси мы сохранили мир в нашей стране», — отметил глава государства.