Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и народ этой страны с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Благодаря принятым решениям о «перезагрузке» двусторонних отношений межгосударственные контакты Минска и Каракаса существенно активизировались, — говорится в поздравлении. — Объединение усилий позволит эффективно противостоять деструктивной политике Запада и обеспечить нашим государствам устойчивое развитие в существующих сложных условиях. Считаю, что это очень своевременный шаг с учетом глобальных вызовов, с которыми столкнулись наши страны в последнее время».

Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова продолжать укрепление дружбы с Венесуэлой через расширение политического, торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного, военного и культурного сотрудничества.

Александр Лукашенко пожелал Николасу Мадуро доброго здоровья и долголетия, а венесуэльскому народу — мира и процветания.