В продолжение кадрового дня Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решения об освобождении от должностей двух чрезвычайных и полномочных послов Беларуси за рубежом и зампредседателя Президиума Национальной академии наук. Соответствующие указы глава государства подписал 7 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

От должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Японии и по совместительству в Австралийском Союзе и Новой Зеландии освобожден Руслан Есин, Чрезвычайного и Полномочно Посла Беларуси в Румынии — Андрей Гринкевич.

Сергей Килин освобожден от должности заместителя Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси.