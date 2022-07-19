Год в Беларуси складывается очень хорошо для сельхозкультур. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Что на полях?» — поинтересовался глава государства у губернатора.

Александр Лукашенко отметил, что в последнее время имел возможность побывать в Витебской, Могилевской и Гомельской областях, посмотреть, как складывается обстановка. «Считаю, что Могилевщине, северу Беларуси в определенной степени повезло. Во время налива (позже сеяли) как раз прошли эти дожди. Да, ветерок был, есть полеглости немалые хлебов зерновых колосовых. Но у нас же не только зерновые колосовые. Есть же и кукуруза, и свекла, и другие культуры. Картофель. И вообще, год складывается очень хорошо для сельхозкультур», — заявил Президент.

Тем не менее он констатировал, что по таким культурам, как рапс и колосовые, проблемы есть, хоть и небольшие, а в Могилевской области и того меньше. При этом важно строго соблюдать технологии возделывания тех или иных культур. «У тех, кто пораньше посеял, этот циклон, эпицентр которого был в Беларуси, естественно, повлиял на посевы. Там, где не соблюдали технологии, где этого удобрения насыпали без толку и развитие культуры получили сильное, полеглость очень высокая. Там, где нормально вносили удобрения, уход обеспечили за посевами, там нормальные посевы. Опять все технологии, технологии. Это везде по республике», — сказал Александр Лукашенко.

«Но тем не менее мы не видим катастрофы. Мы научились и полеглые хлеба убирать. Но все-таки ваша точка зрения: в чем проблема будет этой уборки?» — поинтересовался Президент.

Он подчеркнул, что главное — это темпы, второе — качество: «Знаешь, как механизаторы убирают хлеба, когда хороший урожай? Иногда их не остановить. На повышенной скорости — и вперед. И увеличиваются потери. Да, он в бункер намолотит быстрее зерна, и быстрее 100 тонн в день, к примеру, может намолотить. Но он потеряет огромное количество зерна на таких скоростях. Поэтому качество уборки — важнейший вопрос. Тут надо и по зарплате немножко порегулировать так, чтобы комбайнер понимал, что если полеглые хлеба он убирает, так у него и зарплата будет соответствующей».

«Подвергнуть контролю уборку придется очень серьезно. И мы будем контролировать, конечно, на местах вас. Но уборка урожая — это ваш хлеб. Вы должны этим заниматься прежде всего — губернаторы и местные органы власти. Для этого все есть», — акцентировал внимание глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что в ближайшее время намерен встретиться также с губернатором Гродненской области Владимиром Караником, а также планирует побывать в этом регионе, чтобы ознакомиться с обстановкой не только на востоке, но и на западе страны. «Мы также обсудим, как идут дела с уборкой. Юг начал убирать», — сказал он.

Президент напомнил и о возделывании озимого ячменя — вопрос, который в последнее время получил новое развитие в АПК и которому глава государства лично уделяет большое внимание: «Должен вам сказать, что больше 50 центнеров (с гектара. — Прим. БЕЛТА) в среднем озимый ячмень дает. Если бы у нас такая средняя была урожайность по стране всех культур, слушай, мы с тобой были бы, как в народе говорят, в шоколаде. Поэтому посевы озимого ячменя надо расширять. Даже в этом году озимый ячмень дает хороший урожай. А если бы мы раньше могли посеять, то мы бы его давно убрали и забыли».

Александр Лукашенко обратил внимание и на определенные сложности с уборкой рапса, что в целом касается всех хозяйств в стране. Этой культуре свойственно ярусное созревание. Более того, не всегда даже в рамках одного поля рапс созревает одновременно. В результате когда отдельные места на поле нужно убирать, на других рапс еще стоит зеленый. «Поэтому надо вырезать эти рапсовые спелые поля, даже если на одном поле придется 10 участков убрать, а 15 клочков оставить. Надо это делать, ибо осыплется рапс. Рапс — это золото для нас сейчас, это большие деньги. Поэтому на месте надо срочно разбираться. Уверен, что и у вас есть такие поля, которые уже надо сегодня потихонечку начинать убирать», — сказал Президент.

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что надо готовиться к очень большой плотности работ: «Очень будет все спрессовано, сам понимаешь. Посевная затянулась, срок вегетации не сократишь».

Что касается сельхозработ, глава государства обратил внимание и на второй и третий укосы трав: «Очень хорошие травы. Надо постараться запас кормов обеспечить. Травянистые корма надо очень быстро убирать. Потому что втянемся в уборку — и солома пойдет, и озимые потом. В общем очень сильно спрессован этот период уборочной кампании. Будет непросто», — предупредил белорусский лидер.