Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени жителей страны и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.​

«В этот праздничный день желаю всем американцам простых вещей, которые понятны каждому и объединяют всех людей независимо от уровня благополучия и цвета кожи: крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно, только если мы будем стремиться к этому вместе», — говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что нужно забыть про разногласия, которые раскалывают семьи, общества, целые континенты, и объединить усилия с целью поиска выхода из сегодняшней очень тревожной и небезопасной ситуации. «Только таким образом наши народы в интересах своих детей и внуков, во имя общего дома — всей планеты, во имя жизни смогут справиться с существующими противоречиями».