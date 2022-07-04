Места массового отдыха у воды, разрешенные и запрещенные, в Гомельской области ежедневно контролируют 170 милиционеров, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме первый заместитель начальника УВД — начальник милиции общественной безопасности Анатолий Васильев, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Васильев обратил внимание: в регионе на этой неделе сохраняется жаркая погода. Милиция и другие заинтересованные отрабатывают и разрешенные для купания места отдыха, и запрещенные. С сожалением первый заместитель начальника УВД признал, что взрослые нередко выезжают в неразрешенные места с детьми, употребляют алкоголь, что может привести к трагедии.

«Отработки будут продолжаться. Так, ежесуточно 170 сотрудников милиции работают только по данному направлению», — уточнил Анатолий Васильев. Он добавил, что в субботу и воскресенье в рейды также выходили дружинники.

На заседании обсудили и подготовку информационного ролика по теме отдыха у воды.

Председатель облисполкома Иван Крупко обратил внимание: влиять на сознание людей в этом вопросе можно по-разному, главное, чтобы это возымело должный эффект.