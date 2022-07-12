Минздрав обновил перечень медпоказаний для получения образования на дому. Это предусмотрено постановлением №50 от 3 июня 2022 года, сообщает БЕЛТА.

Постановление Минздрава принято для реализации норм новой редакции Кодекса об образовании.

Как пояснили в пресс-службе министерства, документ определяет перечни медицинских показаний для получения на дому дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического образования и дополнительного образования взрослых.

Существенно пересмотрен перечень таких медпоказаний, а также установлены медпоказания для получения на дому дошкольного образования.