Наталья и Игорь Шевчук рассказали, как им живется в наших краях.

Мечтали о цветах

Муж – ветеринар по образованию, всегда хотел лечить животных, но трудоустроиться в родной стране было сложно. Нашли в интернете объявление о том, что сельхозпредприятию нужен ветеринарный врач. Прельщало, что будущим специалистам обещали жилье.

Долго не думали, ехать или нет. Отец Натальи хорошо отзывается о Беларуси и поддержал решение о переезде. Собеседница помнит тот момент, когда набрала номер телефона сельхозпредприятия «Знамя Родины» и обеспокоенно сказала, что у них украинские паспорта. Инспектор по кадрам заверила: волноваться не стоит.

Наталья устроилась секретарем, муж ветврачом, как и хотел. Сначала жили в Марковичах. Украинской семье выделили квартиру, помогли обустроить. А вскоре хозяйство предложило переехать в дом в Черетянку: сбылась мечта иметь огородик, теплицу, выращивать цветы. Опять же посодействовали в ремонте.

Какое-то время трактористом здесь работал брат Натальи, но потом вернулся на Украину помогать отцу. Сестра Мария этим летом окончила интернатуру медуниверситета. Девушка рада, что ей предложили работу врачом общей практики в небольшом населенном пункте в Буда-Кошелевском районе, так как любит тишину и размеренный образ жизни. К старту в столь непростой профессии относится с радостью. Трудностей не боится, уверена, что получила хорошее образование.

Что беспокоит?

После работы Наталья спешит домой, ведь ее ждут любимые Дорофей и Дарина. Малышке четыре года, она активная, с характером, любит петь и танцевать. Сын спокойный, уравновешенный, ему нравится лепить и рисовать. В этом году мальчик пойдет в первый класс. Сад и школа в нескольких шагах от дома. Дети заботятся друг о друге. Сестра слушается брата и тоже воспитывает его, когда он озорничает.

Наталья вспоминает: когда приехали в Гомельскую область, сразу ощутили поддержку и доброжелательность местных жителей. Это проявлялось даже в мелочах. Терпеливо ждали в очереди в магазине, когда украинка училась считать наши на тот момент «тысячи». Соседи приходили и предлагали картошку, морковку: мол, вы покупаете, а у нас лишнее есть.

Жизнью в нашей стране супруги довольны. Недавно всей семьей отдохнули на Минском море. Осенью будут подавать документы на получение гражданства. Так как пока у них только вид на жительство, медицинские услуги платные. Но цены невысокие, уверяет Наталья. А вот что действительно важно, так это отношение медиков. Когда приходят в местный ФАП в Марковичах и говорят, что украинцы, в ответ всегда слышат: не имеет значения, рассказывайте, что вас беспокоит.

Там, где счастливы дети

Планов вернуться в родные края у Натальи нет. Раньше ездила в гости к маме и папе в Винницкую область в райцентр Гайсин. Как-то, побывав у них несколько дней, сказала, что хочет домой. Родственники ответили: прожила здесь 25 лет, а домом считает тот, что в другой стране. Но, конечно же, они рады, что у дочери все сложилось хорошо.

– Есть ностальгия, вспоминаю детство, школу, молодые годы, как на дискотеку ходила, – рассказывает женщина. – И все же очень сильно тянет в Беларусь. Некоторые украинские знакомые советуют возвращаться в страну, где я родилась. Но это мое право – выбирать, где жить. Мой дом здесь. Он там, где счастливы мои дети, где мы все чувствуем себя спокойно и комфортно.

Не жалеет о переезде в Беларусь и супруг. Игорь говорит, когда только искал в интернете объявления о работе, удивился, сколько бонусов к ней еще прилагалось: – Я не разочаровался. Здесь действительно советская Европа, как я и думал раньше. И здесь защищают своих людей.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель