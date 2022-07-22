Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения торгового центра «Столица» в Минске ориентировал отечественные предприятия на активное продвижение своей продукции на внутреннем рынке, передает корреспондент БЕЛТА.

«Надо продавать белорусское. Все хотят хорошую зарплату. А хорошая зарплата — когда реализуется товар. А что же мы внутренний рынок отдали неизвестно кому и сидим руки сложив?» — сказал глава государства. Характеризуя нынешнюю ситуацию в торговле, когда затруднены продажи на внешние рынки некоторых зарубежных стран, он напомнил выражение «Не было бы счастья, да несчастье помогло». «Это подтолкнет нас к тому, что мы начнем наконец продавать белорусское как следует, в полном объеме», — подчеркнул Александр Лукашенко.