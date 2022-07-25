Он считает, что для того, чтобы Беларуси обеспечить продбезопасность, нужно выращивать не так много сельхозпродукции, особенно в области растениеводства.

Например, чтобы обеспечить всех белорусов хлебобулочными и кондитерскими изделиями, а также всеми видами круп, достаточно миллиона тонн зерна, а страна производит только зерновых 6-8 млн тонн каждый год, пояснил ученый.

«Как видите, мы уже давно себя обеспечили, голода у нас по этим продуктам не будет. Остальное идет на корм скоту, это дополнительная продукция животноводства», — добавил Лужинский. Сельское хозяйство и санкции

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло заявил, что аграрный сектор Беларуси весьма успешно противостоит санкционным ударам. Он также заверял, что внутренний рынок будет обеспечен продовольствием.

«Многие говорили о том, что сельское хозяйство окажется под ударом, так как остановятся поставки импортных запасных частей для тракторов и иной техники. Но импортной тракторной техники в Беларуси – всего 4% от всего тракторного парка. 12% – кормоуборочных комбайнов и 22% – зерноуборочных. Эти цифры не являются критичными и здесь сработает наша стратегия импортозамещения», — добавил министр.

Более того, Беларусь, по его словам, давно начала заниматься вопросом импортозамещения, поэтому «никакие санкции наш агросектор на лопатки не положат».