Чтобы обеспечить белорусов хлебобулочными, кондитерскими изделиями и всеми видами круп, достаточно миллиона тонн зерна, а страна производит намного больше.
Сельское хозяйство и санкции
Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло заявил, что аграрный сектор Беларуси весьма успешно противостоит санкционным ударам. Он также заверял, что внутренний рынок будет обеспечен продовольствием.
«Многие говорили о том, что сельское хозяйство окажется под ударом, так как остановятся поставки импортных запасных частей для тракторов и иной техники. Но импортной тракторной техники в Беларуси – всего 4% от всего тракторного парка. 12% – кормоуборочных комбайнов и 22% – зерноуборочных. Эти цифры не являются критичными и здесь сработает наша стратегия импортозамещения», — добавил министр.
Более того, Беларусь, по его словам, давно начала заниматься вопросом импортозамещения, поэтому «никакие санкции наш агросектор на лопатки не положат».