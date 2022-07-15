На Гомельщине проведут комплекс мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов

С 25 по 29 июля этого года на территории Гомельского, Добрушского, Речицкого, Лоевского, Брагинского, Хойникского, Ельского, Наровлянского, Калинковичского, Мозырского и Лельчицкого районов Гомельской области сотрудники правоохранительных органов проведут дополнительные мероприятия, направленный на противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Управление охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома напоминает, что лицо, добровольно сдавшее незаконно хранившееся огнестрельное, газовое, пневматическое, метательное, холодное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождается от уголовной ответственности.

Вриод начальника УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Анатолий Васильев отмечает, что в мае месяце за одну неделю на Гомельщине из оборота было выведено 121 единица оружия и более 5 тысяч боеприпасов. Тогда же граждане добровольно сдали 109 единиц незарегистрированного оружия. И поступили весьма благоразумно, обезопасив себя от правовых последствий и нервных потрясений. Ведь за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ законодателем предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Административная ответственность не менее серьезная. За нарушения предусмотрены штрафы до тридцати базовых величин.

Юридическим и физическим лицам запрещается хранить и использовать найденное или переданное им оружие, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел.

Полковник милиции напоминает о мерах предосторожности в случае обнаружения оружия или боеприпасов. Их ни в коем случае нельзя трогать или переносить. Самое правильное и верное решение в таких случаях – незамедлительно проинформировать об этом органы внутренних дел.

О желании добровольно сдать, а также фактах незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств Вы можете сообщить по телефонам в Гомеле: (8-0232) 50-89-31, 96-77-19, 96-79-23 или 102. Анонимность гарантируется.