Диалоговая площадка в преддверии Дня образования Буда-Кошелевского района прошла в центральной районной библиотеке.

На мероприятии присутствовали председатель районного Совета ветеранов Мария Майсейкова, ветеран труда, активист РОО «Белая Русь» Галина Михальцова, старший научный сотрудник историко-культурного центра района Дмитрий Сергун, поэт и почетный гражданин Буда-Кошелева Борис Адашкевич и читатели библиотеки.

Участники оживили в памяти историю создания района и поделились яркими воспоминаниями о Будакошелевщине, важную роль уделили вопросу сохранения исторической памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. В завершении диалоговой площадки будакошелевские поэты прочли авторские стихотворения о родном крае.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото автора