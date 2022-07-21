Комитет государственного контроля Гомельской области 25 июля 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» с целью изучения соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства по надлежащему содержанию земельных участков и эффективному использованию государственных объектов недвижимости в г. Гомеле.

Во время «горячей телефонной линии» заинтересованные

с 11.00 до 13.00 по телефонам 8 (0232) 21-03-20, 23-83-88 могут сообщить об имеющихся фактах неэффективного использования государственных объектов недвижимости, бесхозяйственности на территориях предприятий и организаций г. Гомеля, а также на землях общего пользования.

Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования