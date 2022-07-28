В его работе приняли участие председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева, председатели отраслевых и первичных профсоюзных организаций крупных предприятий Будакошелевщины.

На повестку дня был вынесен ряд вопросов. Среди них: работа профсоюзов района в информационном пространстве за II квартал 2022 года, организация и проведение республиканской благотворительной акции «Собери портфель первокласснику», текущая ситуация и задачи Федерации профсоюзов Беларуси, участие профсоюзных организаций района в уборочной кампании 2022 года и чествование передовиков жатвы, о принятых мерах по устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в районе, выполнение программы деятельности и взаимодействия районных, городских объединений организаций профсоюзов, входящих в ФПБ, за II квартал 2022 года.

По каждому заявленному вопросу были даны исчерпывающие разъяснения.

Подводя итоги заседания, профсоюзный лидер акцентировала внимание членов президиума на том, что нужно продолжить активную и плодотворную работу по всем обозначенным направлениям. Среди текущих дел Татьяна Ивановна обратила внимание присутствующих на такие моменты, как ведение делопроизводства, внутрипрофсоюзную дисциплину, оздоровление и санаторно-курортное лечение, туристско-экскурсионную деятельность первичных профсоюзных организаций, чествование лидеров жатвы и участие в благотворительной акции к 1 сентября.

По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие постановления.

Специалист по связям с общественностью Ольга ЧЕРНЯКОВА

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