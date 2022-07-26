Большой республиканский селектор по вопросам уборочной кампании провел сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого», сообщает БЕЛТА.

«На фоне проблем с продовольствием мирового масштаба эта тема — однозначный топ в поле зрения Лукашенко. Сегодня из областных студий о ходе уборочной кампании доложит каждый губернатор, из центральной во Дворце Независимости — профильный вице-премьер. Весь селектор на связи и все 118 районов — председатели райисполкомов, их замы по направлению и руководители хозяйств. Будет продуктивно и очень интересно», — пишет ресурс.

«Ситуация в мире с продовольствием абсолютно неопределенная. Мы не знаем, что будет завтра, и это самое опасное. Многие говорят, что мы накануне голода. Мы это отбрасывать не можем и задаемся вопросов: а вдруг? Поэтому нам надо собраться. Словом, ситуация очень серьезная», — отметил Александр Лукашенко.

«Вопрос успешной уборочной кампании для Беларуси — стратегический. Мы должны обеспечить население продовольствием, увеличить наши стабилизационные фонды. Тем более что все для того, чтобы достичь этих целей, у нас есть», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Бездумные санкционные ограничения на удобрения, энергоносители и разрыв привычных транспортных связей поставили многие страны на грань выживания. Зима близко. И для тех, кто не сможет себя прокормить, это будет холодная и голодная зима», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Селу оказана вся необходимая помощь: топливо, техника, финансовые ресурсы. Поэтому от всех, в первую очередь от руководителя до механизатора, требуется максимальная отдача. Иначе будут потери. Это недопустимо. Потери — это удобрение почвы деньгами. Главные требования на предстоящий уборочный период — качество и темпы. Дисциплина и ответственность должны быть на высочайшем уровне», — потребовал Александр Лукашенко.

«Госзаказ на зерно должен быть безусловно выполнен. Это уже не проблема. По предварительной информации, зерно нынешнего урожая пригодно для высококачественного хлебопечения. Поэтому необходимо сделать закупки в объеме полной потребности», — сказал Александр Лукашенко.

«Главные требования на предстоящий уборочный период — качество и темпы. Дисциплина и ответственность должны быть на высочайшем уровне. А с этим, как мне докладывают Комитет государственного контроля и Генеральная прокуратура, не все так гладко», — заметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, многие руководители подготовку к уборочной кампании попросту завалили. В отдельных организациях технику даже не начинали ремонтировать.

«Фактически каждый десятый комбайн не готов к работе. Нет механизаторов, говорят. Как нет? Ведь мы еще осенью прошлого года договорились. Не везде работают элеваторы и склады для хранения зерна. Причем такое выяснилось при проверке в каждом четвертом хозяйстве. Приписки по готовности техники и зерносушильных комплексов установлены на 40 сельскохозяйственных предприятиях. Это не просто безответственность со стороны местной власти, это продовольственная диверсия. Именно так это будет расцениваться», — заявил глава государства.

«Цель нашего сегодняшнего совещания — решить все вопросы, которые могут быть. Помните, от вашего организаторского таланта, умения мобилизовать людей и строго пресекать нарушения зависит продовольственная безопасность Беларуси», — подчеркнул Президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля выборочно проверить по стране готовность уборочной техники. Соответствующее поручение глава государства дал в ходе селекторного совещания по вопросам уборочной кампании.

«Посмотрите — вы знаете, где посмотреть — и доложите мне напрямую», — потребовал Президент. Глава государства обратил внимание, что фальсификация реального положения дел недопустима, это расслабляет кадры и приводит к тому, что отсутствует дисциплина.

«Поэтому проверьте выборочно, посмотрим, что на самом деле происходит, и дадим оценку», — отметил Александр Лукашенко.

«Комбикорм должен быть полноценным, чтобы отдача от него была нормальной», — подчеркнул глава государства.

Президент также коснулся темы ценообразования на эту продукцию: «Самое главное — разобраться с ценами. Чтобы не получилось — сельхозпредприятия на комбикормовые заводы отвезут зерно по одной цене, а комбикорм потом получат на порядок, в десять раз, дороже. Это неправильно».

«Надо установить порядок с ценообразованием», — потребовал Александр Лукашенко.

Плодородие почв — вопрос номер один для государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании 2022 года.

На совещании глава государства в том числе выслушал мнение генерального директора НПЦ по земледелию Федора Привалова о ситуации на уборочной и в сельском хозяйстве в целом.

Ученый отметил необходимость более активного известкования почв, что влияет на урожайность и качество посевов. В последние годы объемы этих работ имели тенденцию к снижению. Александр Лукашенко обратил на это внимание вице-премьера Леонида Зайца. «Мелиорация и известкование почв — это наш хлеб, это государственная работа. Не трактора покупать для колхозов, совхозов и так далее. А именно плодородие почв — это вопрос номер один для нас, для государства», — подчеркнул Президент.

Достаточно подробно также обсудили практические аспекты уборки рапса, чтобы максимально снизить возможные потери и обеспечить высокую урожайность.

Общая оценка ситуации на полях со стороны Федора Привалова неплохая. Он отметил, что полеглость зерновых колосовых, где она есть, не критичная, и в большинстве случаев комбайны в состоянии вести уборку даже без стеблеподъемников. Несколько сдерживают темпы уборки периодические дожди, но они важны в этот период для других культур, в числе которых и сахарная свекла, и кукуруза, и картофель.

Еще один важный вопрос, на котором заострил внимание Президент, — обеспечение животноводства белковыми кормами, селекционная работа в этом направлении, получение в достаточном количестве собственных семян и возделывание соответствующих культур.

Федор Привалов отметил преимущества сои, которую в порядке эксперимента местами высевают и в Беларуси. Однако это южная культура, которая привыкла к более короткому световому дню. В условиях же Беларуси неплохо возделывать традиционные, в числе которых горох, люпин. Хотя и сою отечественные селекторы не сбрасывают со счетов.

«Разберитесь, каким образом мы себя будем обеспечивать белком. Уберем (урожай. — Прим. БЕЛТА). Это не вопрос. Было бы что убирать. Нам надо смотреть на перспективу. Мы сотни миллионов долларов тратим на закупку белковых культур — сои и прочего. Надо это производить у себя, — сказал Александр Лукашенко, обращаясь к вице-премьеру Леониду Зайцу. — Потому что без белка никуда. И рассчитывать на то, что мы завезем и купим, не приходится. Никто не продаст. А если продаст, это будут бешеные цены».

Во время совещания Александр Лукашенко отдельно поинтересовался ситуацией в Брестской, Гомельской и Витебской областях. Председатели облисполкомов проинформировали Президента о готовности зерноуборочной техники и организации сушки зерна, подробно рассказали о ходе уборочной кампании и планах на урожай. Не обошли губернаторы стороной и проблемные вопросы. Например, хозяйствам Брестской области нужны дополнительные комбайны, а Гомельской — топливо для организации осенних полевых работ. Похожие проблемы и в Витебской области.

Глава государства поручил проработать эти вопросы, но в очередной раз обратил внимание на сохранность техники и ее своевременное обслуживание. «Мы вас будем поддерживать по технике по минимуму, потому что государству надо заниматься своими вопросами: прежде всего мелиорацией. И поддерживать по технике будем только тех, кто научится хранить эту технику», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что хорошо знает ситуацию в АПК в целом по стране и в разрезе областей. «Больше всего меня настораживают Гомельская и Витебская области», — сказал он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от руководителей сельхозпредприятий железной дисциплины. Об этом он заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, в котором по видео-конференц-связи были подключены все районы страны.

«Железная дисциплина. Она начинается с руководителей предприятий. Надо собрать хлеб, ибо будет беда», — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что уровень производства в сельском хозяйстве в этом году не может быть ниже уровня 2021 года.

Александр Лукашенко также поручил август — сентябрь посвятить селу, в том числе помочь, где это необходимо, трудовыми ресурсами, подключить горожан.

Еще одна важная задача — обеспечить надлежащее хранение сельхозпродукции для последующей реализации в межсезонье.

Глава государства Александр Лукашенко считает возможным нарастить посевные площади озимого ячменя в перспективе до 200-300 тыс. га.

Тема увеличения производства озимого ячменя в числе других рассматривалась на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании. Как отметил вице-премьер Леонид Заяц, в этом году средняя урожайность озимого ячменя составляет 51,6 ц/га.

Президент уделил большое внимание наращиванию этой культуры в стране. «По озимому ячменю мы уже который год убеждаемся в том, что если технологически правильно это сделать, — 52 центнера. Нам надо такую урожайность иметь по стране и тогда мы не будем иметь с кормами никаких проблем. Поэтому максимум полученного зерна надо пустить на семена озимого ячменя», — уверен глава государства.

Как отметили специалисты, сейчас эта культура посеяна по стране на территории 60 тыс. га. «Это ничто для нашей страны. Нам надо минимум 200 тыс. иметь в будущем году и выходить, возможно, на 300 тыс. гектаров посевных площадей озимого ячменя», — считает Александр Лукашенко.

Кроме того, на селекторном совещании большое внимание также было уделено выращиванию рапса. «Если мы хотим заработать деньги, мы должны иметь рапс, чтобы получить рапсовое масло и хорошую прибавку к кормам», — подчеркнул глава государства.

Уровень производства в сельском хозяйстве в текущем году не может быть ниже уровня 2021 года. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил в ходе селекторного совещания по вопросам уборочной кампании.

«Персональная ответственность премьер-министра, министра сельского хозяйства и председателей облисполкомов», — предупредил белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что по итогам первого полугодия отмечается некоторое снижение производства сельхозпродукции. «Это же не дело. Я понимаю, промышленность. Санкции ввели, нарушились логистические цепочки, трудно оплатить и так далее. А сельскому хозяйству что мешает работать? Очень успешный в климатическом отношении год. Что мешает работать и получить уровень прошлого года? Ничего! Кроме дисциплины и порядка, соблюдения технологической дисциплины. Поэтому никакого падения производства сельхозпродукции к уровню прошлого года быть не должно», — подчеркнул белорусский лидер.

«Министр сказал, что он чуть ли не на 4% прибавит в этом году. Хорошо, договорились. Услышали. Мы ни в коем случае не должны свалиться в сельском хозяйстве. Нет объективных причин. И по топливу мы вам поможем, и по кредитам для того, чтобы с крестьянами рассчитаться за зерно прежде всего и за другую продукцию. Но от вас: умрите, но положите на стол то, о чем мы договорились. Если вы еще 4% прибавите, ну будете просто молодцы. Вот такая главная задача», — резюмировал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует наряду с темпами уделять повышенное внимание и качеству работ в ходе уборочной кампании. Об этом он заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, к которому по видео-конференц-связи были подключены все районы страны.

«Качество — вопрос номер один. Тут говорят: темпы и прочее. Да, темпы важны, все спрессовано. Но темпы без качества никому не нужны. Поэтому темпы важны, но это вторично. Мы никогда так не ставили вопрос. Поэтому главное — это качество», — подчеркнул белорусский лидер.

Он, в частности, обратил внимание на уборку полеглых посевов. «Хлеб надо спасти. Определяйтесь с тактикой. Это очень важно, — сказал он. — И заплатите крестьянам, тем, кто хорошо работает, за их хорошую работу. Я не говорю, что надо накормить (работников на уборочной. — Прим. БЕЛТА). Эта у нас проблема решена».

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить закладку сельхозпродукции в стабфонды под полную потребность и про запас. Об этом он заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании.

«Следующая проблема — переработка и хранение продукции сельского хозяйства. Так называемые стабилизационные фонды. Весь этот разговор во имя того, чтобы собрать урожай, заготовить необходимую продукцию и, как у нас принято говорить, заложить в стабфонды на зиму. Не только на зиму. Если будет хороший урожай, допустим, по зерновым, то надо впрок запастись», — сказал Президент.

Александр Лукашенко уверен, что цены на сельхозпродукцию в мире будут только расти, и потому важно обеспечить запасы, чтобы по приемлемым ценам реализовать продукцию на внутреннем рынке в межсезонье: «Поверьте, что в будущем году и еще через год нынешнее зерно этого года будет дороже тех денег, которые есть сегодня. То есть цена на зерно и другие сельхозпродукты значительно возрастет. Поэтому если есть возможность, надо положить на зиму, чтобы зимой и весной наши люди могли получить по нормальным ценам необходимую сельхозпродукцию. Стабилизационные фонды. Особенно в Минске и областных городах».

Беларусь не планирует экспортировать зерно и будет использовать его для животноводства. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, к которому по видео-конференц-связи были подключены все районы страны.

Президент поручил на местах четко определить тактику уборки, чтобы обеспечить максимальный урожай и не допустить потерь. «Убирайте при влажности 20%. Может быть, даже 22%. Лучше подсушите. Потому что это все равно будет рентабельно. Вы даже не представляете, насколько будет спрос на продукцию сельского хозяйства, в том числе и на зерно. Но мы зерно на экспорт продавать не собираемся. Нам надо его пропустить через животноводство, получить молоко, мясо и прочее. И эту продукцию продать на международных рынках», — заявил Александр Лукашенко.

«Поверьте, что в будущем году и еще через год нынешнее зерно этого года будет дороже тех денег, которые есть сегодня. То есть цена на зерно и другие сельхозпродукты значительно возрастет. Поэтому если есть возможность, надо положить на зиму, чтобы зимой и весной наши люди могли получить по нормальным ценам необходимую сельхозпродукцию. Стабилизационные фонды. Особенно в Минске и областных городах», — поручил глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует СМИ на дальнейшее освещение результатов труда сельских тружеников на страницах печати, в телеэфире и интернете. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я заметил, в средствах массовой информации в этом году мы крестьян не обижали. Они всегда присутствовали на телевидении, в газетах, журналах, интернете. Это правильно. Надо и дальше средствам массовой информации уделять большое внимание крестьянам. Они должны быть главными героями. Не хлебом единым жив человек. Все хотят, чтобы их видели и отмечали их труд», — сказал белорусский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил август — сентябрь посвятить селу, в том числе помочь, где это необходимо, трудовыми ресурсами, подключить горожан. Об этом он заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании.

«Там, где надо городу подставить плечо селу, надо это сделать. Я просил, чтобы председатели городских исполнительных комитетов сегодня на этом разговоре присутствовали. Они присутствуют все. От города-героя Минска до небольших городов и поселков. Помогите, если это нужно. Притом всем, чем нужно, помогите. И топливом, и деньгами, и людьми», — поручил глава государства.

Он отметил, что некоторые промышленные предприятия в настоящее время не задействованы на полную мощь. «Направьте в помощь селу соответствующие трудовые ресурсы», — распорядился Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание и на вопрос организации процесса в ходе уборочной кампании. «Все мы можем, но порой у нас не хватает дисциплины. Нужен результат. А результат — это дисциплина. И процесс должен быть организован от поля до прилавка», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить стабильные расчеты с сельхозорганизациями за произведенную продукцию. Такую задачу он поставил в ходе селекторного совещания по вопросам уборочной кампании.

«Это ответственность государства, центральных органов власти. Министр финансов присутствует. Обещаю всем губернаторам, что ресурсы денежные вы получите для того, чтобы рассчитаться с крестьянами. Никакой задолженности перед колхозами, совхозами, фермерами, сельхозпредприятиями быть не должно. Это ЧП. Комитет госконтроля возьмет на контроль этот вопрос», — сказал глава государства.

«Это чрезвычайное происшествие, если мы вовремя не рассчитались с крестьянами. Прошу, чтобы министр финансов это услышал. Снимайте с любых статей, вносите предложение, но за хлеб надо рассчитаться«, — потребовал белорусский лидер.

В свою очередь от работников сельского хозяйства и всего руководства АПК необходимо обеспечение жесткой дисциплины и слаженности в ходе уборочной кампании, чтобы уровень сельхозпроизводства в текущем году был как минимум не ниже прошлогоднего. «Мы ни в коем случае не должны свалиться в сельском хозяйстве. Нет объективных причин. И по топливу мы вам поможем, и по кредитам для того, чтобы с крестьянами рассчитаться за зерно прежде всего и за другую продукцию. Но от вас: умрите, но положите на стол то, о чем мы договорились. Если вы еще 4% прибавите, ну будете просто молодцы. Вот такая главная задача», — подчеркнул Александр Лукашенко.