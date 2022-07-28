Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности в ГУО «Средняя школа №1 г. Буда-Кошелево».

В ходе мониторинга были установлены факты неисправности средств противопожарной защиты, замки (запоры) дверей, расположенных на путях эвакуации, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, допущено хранение под маршем эвакуационной лестничной клетки горючих материалов.

По результатам мониторинга ГУО «Средняя школа №1 г. Буда-Кошелево» руководителю вручены рекомендации.