Список информационных каналов, признанных экстремистскими, регулярно пополняется, соответственно, растет число задержанных за распространение экстремистских материалов.

На данный момент в Беларуси более 600 Telegram-каналов признаны экстремистскими. Распространение информации путем репоста, перечисление средств, отправка информации создателям и администраторам экстремистских ресурсов – это поддержка в популяризации канала, а значит, его подписчики привлекаются к административной ответственности. В том случае, когда информационный ресурс признан не просто экстремистским материалом, а экстремистским формированием, его подписчики могут стать фигурантами уголовных дел по статье 361-1 (до 7 лет лишения свободы).

Подписка на подобные ресурсы пока не наказуема. Но стоит понимать, что правоохранительные органы устанавливают данные не только организаторов, администраторов и активных участников, но и всех подписчиков канала. Если вы еще не успели наломать дров, советуем отписаться от экстремистского ресурса во избежание вопросов со стороны правоохранителей. Ознакомиться с перечнем организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности можно на сайте Министерства информации или МВД Республики Беларусь. С республиканским списком экстремистских материалов можно ознакомиться здесь.

Справочно:

Статья 361-4 уголовного Кодекса Республики Беларусь – содействие экстремистской деятельности

1. Вербовка, иное вовлечение лица в экстремистскую деятельность, обучение, а равно иное содействие экстремистской деятельности –наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет.

2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.