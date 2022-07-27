Республиканский штаб студенческих отрядов объявляет о старте в Беларуси 29 июля серии областных фестивалей творчества студенческих отрядов, посвященных 20-летию БРСМ, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Белорусского республиканского союза молодежи, командир РШСО Надежда Шаховская.

Семь фестивалей творчества студенческих отрядов пройдут с 29 июля по 16 сентября в каждой области и белорусской столице. Они объединят более 1400 самых творческих бойцов третьего трудового семестра.

«Программой фестивалей предусмотрено проведение ряда конкурсных испытаний: «Лучшая танцевальная композиция», «Музыкальное направление», «Оригинальный жанр», конкурсы визиток студенческих отрядов «Никто не может больше, чем мы вместе!» и видеороликов «Отрядное братство», а также медиакросс «#Вмоменте». По итогам каждого испытания будут определены победители. Затем все результаты турнирной таблицы суммируются и отряды, занявшие 1, 2, 3 место ждут награды. Хотелось бы подчеркнуть, что лучшие отряды региональных фестивалей выступят на масштабном республиканском фестивале студенческих отрядов, проведение которого запланировано во Дворце Республики накануне Дня народного единства», — рассказала Надежда Шаховская.

Первый фестиваль состоится в Гомеле на крытом манеже стадиона «Луч». «Уже 29 июля здесь свои таланты покажут более 150 бойцов студотрядовского движения. Помимо творческой составляющей ребята примут участие в открытом диалоге «Студотряд: вчера, сегодня, завтра». 31 июля фестивали творчества пройдут в Гродненской области на базе ДОЛ «Зорька», в Печерском лесопарке Могилева. 1 августа — в День белорусских студотрядов — в Бресте на теплоходе «Гродно», в Витебской области на базе ДОЛ «Лесная поляна» и в Минске в сквере имени М.Павлова», — дополнила командир РШСО.

На фестивалях будут организованы фотолокации «В объективе струдотряд», выставки о деятельности студотрядов, мастер-классы, интеллектуальные игры и студотрядовские спевки.

Целью проекта является развитие и приумножение традиций студенческих отрядов, выявление талантливой молодежи из числа участников студотрядовского движения и обмен опытом между студенческими отрядами.-