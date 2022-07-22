Кривские хлеборобы приступили к уборке зерновых культур. По многовековой традиции, на одном из полей сельхозпредприятия провели обряд «Зажинки», славя в этот день земледельцев и их нелегкий труд.

Следует отметить, что на Будакошелевщины бережно хранят традиции и обычаи старших поколений, которые «Зажинкам» придавали важное и особое значение. Ведь не зря в народе говорят: зажинки – своего рода рубеж: лето к этому времени «дозревает», жаркие дни идут на убыль, ночи постепенно холодают. Поэтому после всех обрядовых действ хлеборобы на своих мощных комбайнах, не медля ни минуты, вышли в поле.

– Уверен, что с таким хорошим настроем, с которым механизаторы приступили к работе, каждый из них достигнет заветной тысячи тонн зерна, – отметил руководитель хозяйства Александр Калыхан.

Специалист по связям с общественностью

Ольга ЧЕРНЯКОВА