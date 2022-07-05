Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко и председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко отметили работу и вручили благодарности и ценные подарки отличившимся на севе кукурузы в нынешнем году.

В РУП «Белоруснефть-Особино» поздравления звучали в адрес Сергея Минова и Юрия Кубрика. Причем Юрий Кубрик стал лучшим среди механизаторов в возрасте до 31 года. В чествовании передовиков принял участие директор предприятия Николай Долич.

В КСУП «Кривск» Олег Архипенко объявил благодарность механизатору Михаилу Алилуйко, который также стал лучшим на севе среди молодежи.

В СУП «Андреевка» слова благодарности за труд звучали в адрес Сергея Дроздова от председателя райкома профсоюза работников АПК Елены Степаненко и администрации сельхозпредприятия.

В ОАО «Николаевка» благодарность за хорошую работу на весеннем севе принимал механизатор Виктор Кухарев.