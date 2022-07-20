Электронная ярмарка вакансий с участием предприятий, организаций и учреждений Гомеля состоится 21 июля, сообщает БЕЛТА с ссылкой на организаторов.

Традиционно мероприятие пройдет на платформе e-vacancy.by. Здесь с 11.00 до 12.00 ярмарка вакансий ознакомит с актуальными предложениями работы на предприятиях, организациях, учреждениях областного центра. Кадровые службы предложат более 460 вакансий. Заинтересованные кандидаты могут напрямую задать представителям нанимателя свои вопросы, онлайн передать резюме.

К примеру, на заводе литья и нормалей открыто более 100 вакансий. В производственные подразделения требуются автоматчик холодновысадочных автоматов, газовщик, газорезчик, грузчик, инженер по подготовке производства, инженер-технолог, кладовщик, кузнец-штамповщик, маляр, мастер производственного участка, крановщик, монтажник, наладчик автоматов и полуавтоматов, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, оператор-гальваник на автоматических и полуавтоматических линиях и оператор станков с программным управлением, резьбонарезчик на специальных станках, сверловщик, слесарь-инструментальщик, токарь, тракторист, фрезеровщик, шлифовщик, электрогазосварщик и др.

Специализирующееся на строительно-монтажных работах ЧПТУП «Импульс» также рассмотрит кандидатуры потенциальных работников. На предприятии занимаются устройством слаботочных сетей и систем, наружных сетей и линий электроснабжения, внутренних сетей электроснабжения, земляными работами, бестраншейной прокладкой инженерных сетей и коммуникаций. Здесь изучат резюме соискателей на такие вакансии, как водитель автомобиля, геодезист, инженер производственно-технического отдела предприятия сетей, инженер-электрик, машинист экскаватора, монтажник связи — кабельщик, монтажник связи — спайщик, подсобный рабочий, прораб, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям и др.

На «Центролите» актуальны предложения для вагранщика, газорезчика, заливщика металла, контролера в литейном производстве, маркетолога, крановщика, обрубщика, плавильщика металла и сплавов, слесаря-инструментальщика, термиста, формовщика машинной формовки, электросварщика ручной сварки и др.

На ОАО «Коминтерн» также есть вакансии для соискателей. Здесь широкий спектр предложений как по отраслевому профилю, так и универсальным специальностям: от раскройщиков и швей до инженеров и программистов.

Полный перечень организаций и вакансий будет указан на электронной платформе в день ярмарки.