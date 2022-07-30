О жизни нашего земляка сохранилась лишь скупая информация, источником которой служат учетная карточка, наградной лист да воспоминания однополчан о сражениях, происходивших 6 июля 1943 года близ станции Поныри. Танковый таран командира экипажа младшего лейтенанта Андрея Столярова в первые дни Курской битвы стал примером бесстрашия и по праву вошел в историю знаменитого сражения.

Родился Андрей Столяров в 1922 году в поселке Октябрь. В 1941-м получил специальность штурмана в Гомельском речном техникуме. В начале войны он принимал участие в переправе войск через Днепр. В 42-м окончил Камышинское танковое училище.

В июле 43-го на северном фасе Курской дуги развернулись особо ожесточенные бои между советскими вой-сками Центрального фронта под командованием маршала Константина Рокоссовского и ударной группировкой вермахта, которой руководил командующий 9-й армией генерал-полковник Модель. Немцы, жаждавшие реванша после Сталинграда, разработали операцию «Цитадель» по окружению Центрального и Воронежского фронтов Красной Армии. Группировка была укомплектована только чистокровными немцами: своим союзникам командование вермахта столь важную миссию доверить не могло. Для осуществления планов операции на курском направлении впервые были массово применены «Тигры», «Пантеры» и истребители танков САУ «Фердинанд».

Особое значение немецкое командование придавало станции Поныри, захват которой позволил бы контролировать железную дорогу Орел-Курск. Именно здесь, под Понырями, 5 июля с массированной артподготовки, проведенной Красной Армией, началась знаменитая Курская битва. К середине дня немцам с большим трудом удалось метров на 300 вклиниться в оборону. Продвижение было приостановлено контратакой.

Чтобы прорвать первую линию обороны и добраться до второй, немцы бросили в атаку около 170 танков и САУ. Утром 6 июля командир танка Т-34 младший лейтенант Столяров в первых рядах наступающих сил Советской Армии вступил в бой, ставший для него роковым. В какой-то момент танк нашего земляка оказался под обстрелом нескольких «Фердинандов». Не снижая скорости и умело маневрируя, экипаж вышел из-под обстрела и подбил два САУ. Впереди была деревня Александровка, откуда наступали четыре тяжелых «Тигра». Столяров отдал приказ приблизиться к машинам противника, сменить направление атаки, чтобы ударить по танкам с фланга. Завязался бой. Меткими выстрелами экипажу Столярова удалось поджечь два вражеских «Тигра».

Вдруг удар большой силы потряс «тридцатьчетверку», она замерла на месте и загорелась. Члены экипажа были тяжело ранены, стрелять не было возможности. Машина горела, но еще могла двигаться. В эфир пошла радиограмма Столярова: «Экипаж тяжело ранен, сажусь за рычаги, иду на таран!» Он сознательно отправился на смерть, чтобы помочь боевым товарищам одолеть врага.

По полю навстречу «Тиг-рам» понесся огромный факел. Пылающий танк вызвал замешательство среди немцев, расстроив их боевой порядок. Горящий Т-34 врезался в борт танка противника. Раздался сильный взрыв. Над столкнувшимися машинами взвился высокий столб огня и черного дыма. Когда дым рассеялся, на месте остались лишь груды металла.

Накануне боя Андрей отправил отцу последнее письмо: «Утром ухожу в бой. Будь уверен, отец, твой сын честно выполнит свой долг». Как и требует присяга, младший лейтенант выполнил его до конца. За свой подвиг Андрей Столяров был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

Остановив врага под Понырями, советские воины перешли в решительное наступление, и 5 августа Москва салютовала им за освобождение Орла.

Анна ШАПОВАЛОВА