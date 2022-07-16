В этом году 7 предприятий района трудоустраивают юных помощников. Отряды школ райцентра уже отработали в лесхозе и коммунальнике. 11 июля к работе в хозяйствах приступили 4 отряда: 9 школьников из Кривска, 16 из Пенчина, 5 из Уваровичей и 10 из Неговки.



Уваровичских ребят мы застали в телятнике молочно-товарной фермы «Центр» ОАО «УваровичиЭлит».

Варвара Свердлова, 9 класс:

– Мы убираем территорию, где содержатся телята: подметаем, моем их домики. Раньше наша семья держала хозяйство, поэтому работа дается легко.

Елизавета Федосова,

абитуриентка:

– Планирую поступать в колледж, поэтому сбережения лишними не будут. Родители к моему решению отнеслись положительно, ведь моя старшая сестра уже работала в студотряде и осталась под впечатлением.

Роман Канчер, 10 класс:

– Я занимаю должность комиссара нашего отряда и курирую работу ребят. В прошлом году уже работал в студотряде БРСМ, поэтому трудностей никаких не возникло в этот раз. Мечтаю о мотоцикле и давно на него коплю. Теперь моя цель станет чуточку ближе.

Пенчинские ребята тоже не отстают. Мы застали их за уборкой территории административного здания ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

Анна Воденкова,

выпускница 11 класса:

– Третий год иду работать в студ-отряд ради общения с друзьями и приятного времяпрепровождения. С самого начала было интересно узнать, как все устроено в совхозе. Работа несложная, но ответственная. Подработка на лето – отличная возможность проверить свои силы и присмотреться к различным профессиям.

Анастасия Альховская, 9 класс:

– Этим летом мы с родителями никуда не собирались, а сидеть дома не хочется. Когда появилась возможность записаться в студотряд, согласилась сразу. Мне нравится проводить время и работать вместе с друзьями.

Егор Максименко,

выпускник 11 класса:

– Первый раз я попал в студотряд в прошлом году, остался под огромным впечатлением и в нынешнем захотел поработать снова. Подобралась отличная компания, работаем быстро, весело и сообща. Вчера, например, наводили порядок на складе.

Алина ЮРИНСКАЯ

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