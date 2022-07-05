Первую партию товарной свинины отгрузили сегодня с нового свиноводческого комплекса в Буда-Кошелевском районе

На современном свинокоплексе выращивают свиней по уникальной технологии откорма: за 182 дня весом 112 килограммов, что снижает затраты. Для сравнения, на старых комплексах этот цикл занимает 220 дней.

– Сегодня мы впервые отгрузили 30 голов свиней или более 3 тонн мяса в живом весе на мясоперерабатывающий комбинат «БобовичиАгро». Средний возраст животных на момент реализации первой партии составил 175 дней. Среднесуточный привес на одну голову — 700 гр. Теперь комплекс несколько раз в неделю будет отгружать свиней небольшими партиями. В течение месяца планируем отправить на убой до 900 голов, до конца года – свыше 6 тыс. голов или 630 тыс. тонн, – рассказал «Авангарду» начальник свинокомплекса Олег Слабейко.

Высокотехнологичный свиноводческий комплекс с замкнутым циклом мощностью 24 тысячи голов свиней в год открылся в августе прошлого года. Расположен он на площади 17,6 га недалеко от агрогородка Широкое.

Строительство свинокомплекса стало возможным благодаря привлечению средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства энергетики Республики Беларусь. Реализацию крупного инвестиционного проекта доверили Гомельскому домостроительному комбинату, монтаж оборудования – ОАО «Гомельагрокомплект».