В УВД Гомельского облисполкома напомнили, что нужно делать, если человек нашел потерянную или забытую кем-то вещь, сообщает БЕЛТА.

В УВД привели пример. 9 июля, в Гомеле пенсионерка оставила в магазине кошелек с деньгами. Его нашел гомельчанин и забрал с собой чужую вещь. Через пару часов горожанина задержали.

Еще один мужчина в областном центре чуть ранее прихватил оставленный без присмотра на скамейке мобильный телефон стоимостью Br400. Оперативники быстро нашли вора.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.

Милиционеры напомнили: в таких ситуациях, если собственник вещи известен, ему необходимо сообщить о находке и вернуть ее. Если выяснить не удается, чья вещь, нужно как можно быстрее заявить о находке в милицию или любой орган местного управления и самоуправления (исполком, администрацию).

Найденную в транспорте или в заведении, учреждении потерю нужно сдать водителю (машинисту, проводнику и т.д.) общественного транспорта, такси, охраннику или администратору магазина, банка, развлекательного центра.