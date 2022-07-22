Всем привет, я Андрей Сыч — это выпуск «Просто о сложном» на канале «Правда блог». Коллективный Запад, готовый воевать с Россией до последнего украинца, продолжает поставки вооружения. При этом, судя по наименованиям, советские запасы уже закончились и теперь на Украину идут, в основном, западные образцы, подлежащие списанию в собственных войсках. Находчивые украинские старшины и генералы в целом дареной кобыле в рот не заглядывают. По крайней мере об этом свидетельствует чёрный рынок вооружения. Давайте разбираться.

По данным Госдепартамента США военная помощь Украине с начала спецоперации уже приближается к $8 млрд, всего до конца года запланировано выделить $54 млрд. Единственное, что пока не уточняет ведомство — это суммы, которые осели в карманах ответственных военных на территории самой Украины. Даркнет оказался переполнен предложениями практически всего перечня наименований вооружения, которое Запад поставляет ВСУ. При этом реализация идёт с весьма внушительным дисконтом от реальной рыночной стоимости. Так, например, пресловутый американский «Джавелин» можно взять всего за $30 тысяч при его реальной цене в $240 тыс.

Самые внимательные наверняка заметили албанские номера машины. При этом Албания — член НАТО с 2009 года, так что ракеты фактически возвращаются на Родину, только вот в чьи руки они попадают — большой вопрос. Хотя на него уже частично ответил глава Интерпола Юрген Шток, сообщив, что значительная часть оружия, отправляемого на Украину, в конечном итоге окажется в руках бандитов и укрепит позиции организованных преступных группировок. Что касается логики принятия решений простыми военными о продаже западного оружия то тут в целом всё понятно. Пытаются заработать, пока не успели сломать или потерять непонятную трубу.

В целом Украина стала серой зоной по продаже любого вида оружия. «Джавелин» в данном случае является весьма скромной единицей. Издание Bulgarian Military со ссылкой на свои источники в командовании вооружённых сил Франции и Интерполе, сообщило о продаже французcких САУ CAESAR представителям России. Ну а что? Кому война, а кому — успешный бизнес. На данный момент, французские САУ находятся на «Уралвагонзаводе», где профильные специалисты с успехом изучают используемые технологии. Система наведения и координации огня самоходной установки представляет реальный интерес для российских военных инженеров. Ушлые украинские командиры организуют поставки по всему миру. Один из наёмников, который до этого воевал в Сирии, рассказал, что офицеры интересовались у него старыми контактами с того времени.

По большому счёту, действия коллективного Запада по бесконтрольной раздаче оружия Украине формируют предпосылки для вооружённых конфликтов по всему миру. Важно отметить, что всё это происходит в преддверии глобального голода, и вот попробуйте предположить: куда могут двинуться отчаявшиеся голодные люди с оружием в поисках еды и надеждой на выживание. Отвечая на этот вопрос, стоит вспомнить про оружие на сумму в $85 млрд., которое американцы предусмотрительно оставили в Афганистане. Западный гуманизм не словом, а делом. Всем пока.

Источник: http://gp.by

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