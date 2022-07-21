Анастасия Бильдь окончила школу №8 Лиды со средним баллом аттестата 10. В качестве предметов централизованного тестирования она выбрала белорусский язык, математику и физику. Пройдя испытания, абитуриентка получила три 100-балльных сертификата ЦТ. К самому ответственному этапу вступительной кампании она подошла с абсолютным результатом в 400 баллов. Теперь перед девушкой открыты двери всех вузов страны, в любом из них ей гарантировано 100%-е зачисление. Звезда нынешней приемной кампании поделилась с корреспондентом БЕЛТА секретом своего успеха.

— Анастасия, когда ты осознала, что любишь и хочешь учиться?

— Я стала отличницей в 3-м классе, сразу, когда начали ставить оценки в школе. Учиться мне нравилось всегда, это интересно. Большую роль в том, что у меня появился интерес к учебе, сыграли мои родители. Они меня так воспитали, создали для этого условия. Сколько себя помню, мама с папой всегда старались вложить в меня новые знания. Причем делали они это настолько грамотно, что у них получилось не отбить интерес, как это часто случается со школьниками, а вызвать тягу к самому процессу обучения и приобретению знаний.

Еще я вижу заслугу в этом своего первого учителя — Анны Черняк. Первый учитель — очень важный человек в начальной школе. Именно он формирует первоначальный интерес у ребенка к познанию, закладывает крепкую базу из знаний и умений, на которую встанут дальнейшие фундаментальные знания из школы и университета.

— Как и когда ты определилась с профилем своего поступления?

— У меня всегда хорошо шли математика и физика. Педагоги предложили попробовать попасть на смену в Национальный детский технопарк, и я решилась, как раз шел набор на летнюю смену.

В технопарке на направлении «информационная компьютерная технология» я пробыла почти месяц — 24 дня. Мы занимались разработкой сайта, это были новые для меня знания. Мне понравилось, я решила, что хочу работать в сфере программирования. Вот тут я и определилась со своим будущим вузом — им стал БГУИР.

— После этого началась основательная подготовка к поступлению?

— Да, но я знала, что язык нужно будет сдавать в любом случае, сразу поняла, что это будет белорусский. Поэтому усиленную подготовку по нему я начала с 10-го класса. Мой классный руководитель Наталья Яцкевич — учитель белорусского языка. Она отлично готовила нас к ЦТ на уроках и факультативных занятиях. Что касается математики, то с 5-го класса я начала участвовать в олимпиадах по этому предмету, потом стала заниматься в городской олимпиадной школе, поэтому особая подготовка мне была не нужна.

— А как ты поняла, что тебе не нужно особо готовиться к ЦТ по математике?

— Я сходила на репетиционное тестирование по предмету, получила результат в 100 баллов и поняла, что обладаю достаточным объемом знаний и с легкостью могу решить тест, нужно только немного потренироваться.

Целенаправленно к поступлению я начала готовиться за год до экзаменов. В 11-м классе у меня появился репетитор по физике.

— Как прошло твое ЦТ?

— Я пришла на математику, сначала успокоилась, затем выписала все задания, чтобы не запутаться в своих листиках и не перепутать, где какой ответ. И начала спокойно решать с части А: А1, А2 и так дошла до Б14. Потом проверила задания, то есть еще раз перерешала их. После этого перенесла ответы в бланк. Оставшееся время, где-то около часа, я сидела и заново все проверяла по несколько раз.

— Были какие-то сомнения, может, с чем-то возникли трудности?

— С математикой никаких затруднений не возникло. В физике у меня были сомнения насчет одной задачи. Я сразу же после тестирования написала об этом своему репетитору. Волнение спало, когда он сказал, что у меня должно быть все верно.

— Пройдя процедуру централизованного тестирования, что ты можешь сказать об ее организации?

— Централизованное тестирование, на мой взгляд, это эффективная форма проверки знаний. Меня устроило все: подготовка — у абитуриентов есть много возможностей для этого, организация, проведение, понятна система подсчета баллов. Вот сейчас будут вводить новую форму — централизованный экзамен. Со следующего года выпускники школ будут сдавать два обязательных экзамена по русскому или белорусскому языку, на выбор, и по математике в форме ЦЭ. Я считаю, это правильно, так как готовиться к четырем школьным экзаменам и к ЦТ достаточно сложно. А так ты готовишься сразу к тому, что тебе придется сдавать для поступления — это язык и математика. Конечно, математика не всем пригодится именно для поступления, но это очень важный предмет. Во многих странах, насколько я знаю, он является обязательным. Станет намного комфортнее — не так много экзаменов будет. Абитуриенты смогут эффективнее подготовиться и сдать сами экзамены и будут меньше волноваться при этом.

— Возможно ли сделать так, чтобы таких успешных абитуриентов, как ты, было больше?

— Мне кажется, что нужно углубить профилизацию в старших классах. Я имею в виду, что в 10-11-м классе нужно дать человеку возможность сделать упор на интересующие его предметы в большей степени, чем это есть сейчас. А чтобы общие предметы на фоне не так сильно напрягали, их можно было бы изучать в более ранних классах. Это мое видение.

— Ну, и самый главный вопрос. Как сдать ЦТ на 300 баллов и иметь средний балл аттестата 10?

— Первое — нужно уметь правильно распределять свое время. Это 90% успеха. Надо постараться найти баланс между уроками, дополнительными занятиями и отдыхом, общением с друзьями, хобби. И не волноваться на самом экзамене. Вот и весь секрет.

— Сейчас у абитуриентов начался один из самых волнительных периодов приемной кампании — ожидание зачисления. Ты уже, наверно, не волнуешься?

— Все, с подачей документов закончилось мое поступление. Можно не мониторить таблицу, переживая, что не пройду, 400 баллов дают мне спокойствие. Остаток лета я буду отдыхать. Мы с семьей поедем на море дышать свежим воздухом и наслаждаться солнцем.