Это решение принято в качестве меры по поддержке экономики и для стабилизации ценовой ситуации в стройотрасли Беларуси.

Правительство определило перечень строительных товаров, цены на которые будет регулировать Минстройархитектуры, это предусмотрено постановлением Совета министров №447 от 6 июля, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В этот перечень вошли строительные товары, которые производятся или же ввозятся и продаются на внутреннем рынке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, кроме тех, кто осуществляет розничную торговлю, и применяются при строительстве, а также при производстве стройматериалов.

В этом списке более 40 наименований, среди них алюминий, растворы и строительные смеси, цемент, известь и гипс, изделия из бетона и гипса для строительных целей, кирпичи, керамическая плитка, стекло листовое, краски, лаки, древесина и многое другое.

Цены на эти товары теперь будет регулировать министерство архитектуры и строительства. Для этого ведомству предстоит в 10-дневный срок принять документ, которым будет определен порядок регулирования цен.