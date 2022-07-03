Праздничный марафон продолжили концертная программа «Квiтней, родная Беларусь!» и выступление народных коллективов

Мероприятия не ограничились только городской площадью. Интерактивная площадка «В гостях у сказки» около районной библиотеки ждала ребят и их родителей с 13.00 до 15.00. Следующая праздничная локация расположилась в кинотеатре «Крынiца», где с 15.00 до 17.00 будет демонстрироваться фильм «Спадчына», для детей организуют дискотеку с мыльными пузырями, тир, прыжки на батуте.

Продолжатся мероприятия вновь на площади города. Вечернюю программу с 18.00 откроют индивидуальные исполнители с программой «Моя Беларусь».

В 20.00 стартует молодежно-развлекательная программа «Зажигает молодежь».

В 22.55 все желающие смогут присоединиться к республиканской акции «Споем гимн вместе!». А в 23.00 вечернее небо над городской площадью окрасится яркими огнями фейерверка.