В Старой Буде Губичского сельсовета в рамках праздника умелые сельские мастера презентовали свои рукотворные работы, а районные артисты выступили с концертной программой.

На мероприятии чествовали самых маленьких и самых старейших жителей деревни, супружеские пары и тех, кто внес весомый вклад в благоустройство и развитие родного населенного пункта. Также подвели итоги конкурса на лучшее цветочное оформление и благоустройство территории среди организаций.

В Пенчине Гусевицкого сельсовета гостей праздника встречали, как того и требуют народные традиции, с хлебом и солью. В этот день сельчане услышали множество искренних и добрых слов. С праздником пенчинцев поздравили председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, исполняющий обязанности председателя Гусевицкого сельисполкома Светлана Вшола и другие. На мероприятии гостям и местным жителям напомнили о значимых исторических вехах развития деревни, почтили и память ветеранов Великой Отечественной войны.

В День деревни чествовали медицинских работников, воспитателей и учителей, почтальонов, тружеников сельского хозяйства, а в завершение подвели итоги конкурса по благоустройству среди организаций.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото из архивов сельсоветов