В Беларусь, наконец, вернулось тепло и многие люди захотят искупаться, тем более — впереди выходные. В каких случаях купание может оказаться опасным и как избавиться от судороги в воде, корреспонденту БЕЛТА рассказал пресс-секретарь МЧС Евгений Барановский.

«Сегодня система спасения человека на воде выстроена на качественном уровне, помощь оказывается своевременно. Однако анализ основных причин гибели людей показывает, что в первую очередь несчастные случаи происходят из-за беспечности, пренебрежения элементарными правилами безопасности, в частности, при купании в несанкционированных местах», — сказал Евгений Барановский.

О том, что купаться в нетрезвом виде особенно опасно, знают все. Тем не менее более 50% утонувших взрослых были в состоянии алкогольного опьянения.

«Купание в нетрезвом виде сопряжено с высоким риском. Есть несколько факторов, которые могут привести к трагедии. И самый первый — нетрезвый человек неадекватно оценивает свои силы. Найдя место, где искупаться, он прыгает в воду, а там может оказаться резкий обрыв или сильное течение, с которым человек не справится и захлебнется. Нередко, выбрав даже разрешенное для купания место, человек в состоянии алкогольного опьянения заплывает слишком далеко, а вернуться обратно не хватает сил», — отметил пресс-секретарь МЧС.

Он заметил, что у любого, даже трезвого человека, в воде могут возникнуть судороги. Спазм, как правило, возникает в икроножной и тазобедренной мышце. «Предвидеть судорогу невозможно, надо просто быть готовым. Заплывая далеко, всегда следует помнить, что может произойти непредвиденная ситуация», — обратил внимание Евгений Барановский.

Представитель МЧС признался: лично у него при купании сводит икроножную мышцу. Он дал некоторые рекомендации, как оперативно избавиться от спазма. «Носок тяну на себя, а пятку — максимально вперед, ногу выпрямляю. Это больно, но достаточно оперативно решает проблему. Можно предпринять и другие действия: поднырнуть, взять себя за большой палец и потянуть. Но это под силу не каждому», — отметил он.

Евгений Барановский подчеркнул, что несмотря на хорошую физическую подготовку он не дает себе вольности заплывать далеко. «В основном плаваю не в глубь, а вдоль. Да и в целом нужно здраво оценивать свои возможности: насколько хорошо плаваешь, насколько хорошо физически подготовлен, где находишься — в реке с быстрым течением или озере, есть ли на пляже спасатели», — порекомендовал он.

Если речь идет о маленьких детях, они гибнут в основном из-за невнимательности взрослых. «Родители отвлеклись, пошли заниматься другим делом или отдыхать с друзьями, а ребенок направился к воде — и утонул либо из-за сильного течения, либо неумения плавать. А подростки часто проявляют показную смелость, самоуверенность. Недавно был случай, когда трое ребят проходили вдоль Немана и один из них решил искупаться. Прыгнул в воду и не вынырнул — тело нашли через два дня», — обратил внимание пресс-секретарь МЧС.

Или еще один случай: 28 июня в 18.02 мостовским спасателям поступило сообщение о том, что на реке Неман вблизи агрогородка Дубно ребенок нырнул в воду и скрылся из виду. Прибывшие работники МЧС обследовали акваторию водоема, водолазы-спасатели проводили работы на глубине. Поисковые работы длились до позднего вечера, однако обнаружить ребенка не удалось. Тело нашли водолазы МЧС 30 июня. Как позже выяснилось, 13-летний подросток пришел на берег реки с товарищами, родители о местонахождении детей не знали. Мальчишки купались в воде, в какой-то момент один из ребят нырнул и на поверхности воды уже не появился. К слову, глубина реки в этом месте составляет около пяти метров.

В тот же день трагедия произошла и на реке Припять в районе деревни Хвоенск Житковичского района: утонул ребенок. В ходе разбирательства выяснилось, что мать, находясь в отпуске по уходу за ребенком, отдыхала на реки Припять с тремя детьми. В момент, когда она пошла укладывать 2-летнего сына спать в палатку, две дочери играли на берегу у реки. Выйдя из палатки, женщина увидела, что средняя дочь пропала. В 20.53 тело утонувшей девочка обнаружили и извлекли на берег водолазы ОСВОД.

«Дети, подростки не боятся опасности, часто пренебрегают правилами. Поэтому взрослым нужно проговаривать с ними эти вопросы», — подчеркнул Евгений Барановский.

Представитель МЧС уверен: подавляющего числа случаев гибели можно избежать. «Есть ситуации, когда человек находится не в том месте и не в то время и от него, по большому счету, практически ничего не зависит. Но ситуация на воде — управляемая. Человек может оградить себя и своих близких от беды. Каждый из нас является гарантом собственной безопасности», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь МЧС также порекомендовал быть внимательнее из-за жары. «В жаркую погоду существует риск получить солнечный или тепловой удар, обезвоживание организма, могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания. Летом человек выделяет много жидкости для охлаждения телесного покрова. Для ее компенсации нужно постоянно пить воду. С 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно, поэтому в это время нежелательно принимать солнечные ванны. Если выйти на улицу необходимо, следует надевать легкую натуральную одежду, пользоваться солнцезащитными кремами, очками, головным убором, а на пляже — зонтиками», — отметил он.

По словам Евгения Барановского, часты случаи, когда водители из-за жаркой погоды теряют концентрацию, им становится плохо — в результате происходят ДТП. «В целом в жару люди мало пьют, не надевают головные уборы. Все это увеличивает риск получить травму либо приводит к несчастным случаям», — обратил он внимание.

По линии МЧС подготовлены и методические рекомендации, и правила безопасности, и тематические видео — ролики, мультфильмы. «Все сделано для того, чтобы человек мог ознакомиться с правилами безопасности в удобной для него форме, проанализировать их. Они несложные. Достаточно один раз прочитать или посмотреть и будешь понимать, какие риски подстерегают в том или ином месте, в частности, при отдыхе на воде», — заключил пресс-секретарь МЧС.