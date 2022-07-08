Жлобинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует, согласно действующих Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства устанавливается промысловая мера отдельных видов рыб при любительском рыболовстве.

Промысловая мера отдельных видов рыб, при любительском рыболовстве составляет: для щуки обыкновенной – 40 см., язя –25 см., линя – 22 см., амура белого – 40 см., сазана (карпа) – 20 см., жереха – 34 см., чехони – 24 см., судака – 40 см., сома обыкновенного – 70 см., налима обыкновенного – 36 см., голавля – 25 см., сига – 40 см. Для других видов рыб промысловая мера не устанавливается.

В соответствии с пунктом 100 действующих Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, при любительском рыболовстве разрешается вылов рыбы, не достигших промысловой меры, по норме не более 20 процентов от количества выловленной рыбы каждого из видов, для которых установлена промысловая мера. Следовательно, 20 процентов из разрешенных для добычи каждого из видов рыбы, может быть ниже промысловой меры.

В соответствии с пунктом 37 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства длина рыбы определяется измерением расстояния от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника, хвостовой плавник в длину рыбы не входит. Поэтому всегда полезно иметь с собой, рулетку или ленточный метр, чтобы не возникло недоразумений при встрече с инспектором.

Если же добыто более 20 процентов каждого из видов рыбы, для которых установлена промысловая мера, то рыболов может быть привлечен к административной ответственности по ч. 4 статьи 16.25 КоАП Республики Беларусь, которая предусматривает наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ