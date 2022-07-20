В летний период у детей возрастает частота ссадин, ушибов, переломов, повреждений органов грудной и брюшной полостей, черепно-мозговых травм, полученных во дворах, на улице. Зоной повышенной опасности становятся детские площадки, особенно качели.

Опасны и ожоги пламенем, которые наиболее часто наблюдаются у ребят среднего и старшего возраста во время игр с огнеопасными предметами и вблизи костров.

Серьёзную озабоченность вызывают поражения электрическим током, который вызывает не только глубокие ожоги, но и остановку сердца, дыхания, что требует немедленного проведения реанимационных мероприятий. Причина поражений часто кроется в неисправных проводке и электроприборах, которые берутся ремонтировать сами ребята, не обладая достаточными навыками и знаниями техники безопасности.

При занятиях лёгкой атлетикой (бег, прыжки, метание снарядов) возможны травмы стопы, голеностопного сустава, растяжение связочного аппарата локтевого и лучезапястного суставов, переломы костей предплечья и голени. Их причиной могут быть неудовлетворительное состояние мест проведения занятий: дефекты грунта, ямы, посторонние предметы на беговой дорожке, малая площадь мест для метания гранаты и диска, неудовлетворительное состояние одежды и обуви.

Подвижные спортивные игры (волейбол, баскетбол) могут привести к травмам нижних и верхних конечностей (ушибы, растяжение сумачно-связочного аппарата, вывихи суставов, переломы костей).

Дети страдают также от укусов домашних животных (кошек, собак), а кусанные раны, как правило, плохо заживают.

Ежегодно наблюдаются случаи гибели детей на воде. Причинами являются: неумение плавать, катание на случайных предметах (неисправные лодки, самодельные плоты), баловство на воде, попытки переплыть реку или озёро, купание в незнакомых, необорудованных местах. Особенно опасны карьеры. Следует объяснить ребятам опасность ныряния вниз головой в незнакомых местах. Такое ныряние нередко заканчивается ударом головой о корягу, затопленные мостки, камень. В результате перелом основания черепа, шейных позвонков. Не давайте детям с собой и не привозите в лагеря трубки и маски для подводного плавания. Стремясь поскорее опробовать эти приспособления, мальчишки и девчонки идут купаться тайком. Неумелое использование трубки и маски может привести к трагедии.

Особого внимания заслуживает травматизм при езде на велосипедах; на детей в возрасте 10–14 лет приходится половина подобных повреждений. Характер травм разнообразен: от лёгких ссадин при падении до крайне тяжёлых комбинированных повреждений, в ряде случаев заканчивающихся смертельным исходом. Непосредственной причиной этих тяжёлых увечий являются наезды и столкновения с движущимся транспортом.

Травмы, причинённые детям транспортными средствами, встречаются редко, однако они отличаются наибольшей тяжестью. Основной причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием детей зачастую является их поведение, которое не учитывает требований правил дорожного движения: переход проезжей части в неустановленном месте, игнорирование сигналов светофора, отсутствие на одежде, рюкзаках, сумках световозвращающих элементов. Детский дорожно-транспортный травматизм имеет ярко выраженную сезонность – наибольшее число ДТП происходит в летнее время, когда у детей много свободного времени, они остаются без контроля со стороны взрослых.

Несмотря на индивидуальность каждого несчастного случая, оказывается, что за массой кажущихся случайностей стоят строго определённые закономерности: особенности детской психики (беспомощность, любопытство, самонадеянность, отсутствие причинно-следственного мышления, минимальный уровень знаний, ошибочное представление об окружающих явлениях);

повышенная двигательная активность;

беспечность родителей;

отсутствие организованного досуга (игровых площадок, интересных для детей секций, кружков).

Памятка для ребёнка

не бегай по дому;

не лазь по деревьям, крышам сараев и гаражей;

соблюдай осторожность, катаясь на качелях;

занимаясь в секциях и кружках, выполняй требования тренера, не залезай на турники без разрешения и не прыгай с них;

находясь дома, не балуйся с газовой или электроплитой, со спичками;

не играй с огнеопасными предметами, а также вблизи костра без присмотра взрослых;

не пытайся самостоятельно отремонтировать неисправные электроприборы;

не играй на стройплощадках, не подходи к работающей или оставленной без присмотра строительной технике

переходи дорогу только на зелёный свет светофора и только по пешеходному переходу; в местах, где нет светофора, не забывай посмотреть, нет ли машин, сначала – слева, затем – справа;

не катайся на велосипеде по проезжей части дороги;

играя в футбол или другие подобные игры, не выбегай за мячом на дорогу.

Буда-Кошелевская ЦРБ