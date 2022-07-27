Работайте добросовестно, а мы поможем

Анатолий Гапоник в среду провел прием граждан

На неделе к председателю райисполкома за помощью обратились семь человек, вопросы шестерых были решены до приема.

Так, была отремонтирована дорога в п. Дунай Кривского сельсовета. Не оставили без внимания просьбу пенсионерки из Калинино в обустройстве подъездной дороги к земельному участку. «Мы с мужем обрабатываем 7 соток за деревней: выращиваем овощи, картофель. В этом году дорогу к участку перепахала сельхозтехника, хотя мы просили оставить подъезд. Я записалась на прием к председателю, но ехать в Буда-Кошелево не пришлось, поскольку дорогу нам укатали еще в воскресенье», — рассказала женщина.

Традиционно во время приема поднимался вопрос трудоустройства. Так, не оставили без внимания проблему жительницы п. Великий Мох. «Я получила уведомление, что с августа со мной прекратят трудовые отношения. Другую работу найти проблематично, поскольку есть ограничения по состоянию здоровья. А ведь я одна воспитываю дочь и не могу остаться без средств к существованию», — объяснила заявительница. В непростой жизненной ситуации разбирались детально. Выяснилось, что женщина систематически нарушала трудовую дисциплину и у нее действительно есть проблемы со зрением. Сейчас она занялась оформлением группы по инвалидности. Чтобы ускорить процесс, Анатолий Гапоник дал поручение главному врачу взять пациентку на контроль и оказать содействие в прохождении комиссий. В ходе приема был решен и вопрос с работой, правда, с одним условием: добросовестного и честного отношения к работе. «Наниматель вас не уволит, но и вы должны приложить усилия. Работайте добросовестно, а мы поможем», — обратился к заявительнице Анатолий Генрикович.

В ходе приема также были разъяснены нюансы замены отопления в арендном жилье, подключения жилого дома к системе централизованного отопления, постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, соблюдения правил пребывания иностранных граждан в стране и другие.