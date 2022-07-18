Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание, чтобы обсудить перспективы развития системы здравоохранения и вопрос постдипломной профессиональной подготовки врачей-специалистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Особый акцент глава государства сделал на состоянии дел в здравоохранении в условиях санкционного давления: «Как бы мы тут ни говорили, страна подвергнута жесточайшим санкциям. Наверное, ни одно государство в мире, учитывая наши возможности, размеры, нашу экономику и прочее, не подвергалось таким санкциям. Поэтому сказать, что нет влияния этих санкций на систему здравоохранения, мы не можем. Хотя особо не кричим — сопротивляемся. Не просто сопротивляемся, а работаем. И вроде бы неплохо работаем».

На рассмотрение участников совещания был вынесен проект указа, подготовленного Министерством здравоохранения, о переходе на новую форму постдипломной подготовки врачей — резидентуру.

«Мое отношение к любого рода нововведениям вы знаете. Во-первых, они не должны ломать сложившуюся систему, если она нормальная. Если система ненормальная, ее надо ломать, жалеть ничего не надо в этом плане. Но если мы говорим о том, что у нас нормальная система здравоохранения, гордимся ею, и последние наши телодвижения в области так называемого коронапсихоза и ковид-заболеваемости показали, что система работает, люди работают и работают неплохо, значит, система нормальная. Значит, мы ее ломать не собираемся», — расставил акценты глава государства в начале мероприятия.

То есть речь не идет о коренных преобразованиях, а о совершенствовании системы подготовки кадров для медицины, уточнил Александр Лукашенко: «Обязательно надо совершенствовать, нельзя останавливаться. Если предлагаемые Минздравом новации связаны с совершенствованием, хорошо, давайте послушаем министра, и он нам докажет, что это новый шаг вперед».

«Во-вторых (новации. — Прим. БЕЛТА), должны быть оправданы актуальностью и, скажем так, производственной необходимостью, — продолжил Президент. — Любое совершенствование должно созреть, и мы должны увидеть, что все, застопорились, дальше нельзя, надо предпринимать какие-то меры. На такой ли стадии здравоохранение находится, чтобы нам через резидентуру в данном узком направлении совершенствовать систему?»

Президент подчеркнул, что развитие медицинской сферы — один из приоритетов государственного строительства. «Давайте не будем скромничать. За последние годы белорусская медицина заметно шагнула вперед. И немало в этом направлении делается», — констатировал белорусский лидер. Он напомнил, что за последнее время, как бы ни было сложно, модернизировались и строились многие социальные объекты, в том числе и учреждения здравоохранения. Но в этой связи глава государства подчеркнул, что бюджетные средства на эти цели надо использовать разумно, без излишних трат: «Давайте будем модернизировать ту или иную систему, в том числе и здравоохранение, но дворцы не будем строить. Мы не настолько богатые, чтобы строить не больницу, не лечебное учреждение, а дворец».

Вместе с тем, как отметил Президент, в этом вопросе важно сохранять баланс, чтобы не было, как в известном выражении про скупого, который платит дважды. В качестве примера Александр Лукашенко привел строительство в Минском районе компактного функционального здания клинического медицинского центра, где обслуживаются государственные служащие и могут получить высококвалифицированную помощь обычные граждане, и передачу в собственность Минску бывшего здания лечкомиссии.

«Надо очухаться, как в народе говорят, аккуратненько приструнить себя и строить только то, что надо. Потому что, когда строишь за бюджет, многие главные врачи (от них все идет) думают: «Это же не мои деньги, и даже не клиники. Это же из бюджета, откуда-то». Но если из бюджета возьмем, врачам потом повышать зарплату — за что? Учителям за что зарплату повышать? Пенсии как повышать? Поэтому надо поаккуратнее (с расходованием бюджетных средств. — Прим. БЕЛТА). Музеев и прочих культурных центров настроили столько… И все они висят на бюджете. Никто же личные деньги не дает, и даже госпредприятия на содержание музеев, театров и кинотеатров не дают, все на бюджете висит. Поэтому нам надо здесь поаккуратнее», — ориентировал Президент.

Однако это ни в коем случае не означает, что не надо модернизировать, совершенствовать объекты здравоохранения, подчеркнул белорусский лидер. «Надо. Но до основания сносить ничего не надо, а надо приспосабливать то, что есть, потому что они (здания объектов здравоохранения. — Прим. БЕЛТА) — в хорошем состоянии», — сказал Александр Лукашенко.

Важно также, что при модернизации учреждения здравоохранения всех уровней оснащаются современным дорогостоящим оборудованием. «Вот за этим надо смотреть в три глаза», — предупредил Президент.

В Беларуси, по его словам, полностью выстроена система оказания медицинской помощи на всех уровнях — от ФАПов до республиканских медцентров, активно внедряются высокотехнологичные методы диагностики и лечения. «Система создана, образование работает, врачей готовим. Сюда даже из Китая и прочих (стран. — Прим. БЕЛТА) едут люди, чтобы получить образование. Значит, и система образования, по крайней мере по подготовке врачей, у нас неплохая. Если где-то плохо, то это недоработка ректоров», — заметил глава государства.

Школа подготовки медицинских кадров в Беларуси основана на научных достижениях и огромном практическом опыте, констатировал Александр Лукашенко. За последние годы, по его словам, многое сделано в сфере практико-ориентированного обучения, развиваются симуляционные и смарт-технологии, работают университетские клиники. «В этой связи подготовка квалифицированных специалистов остается ключевой задачей и должна обеспечивать перспективные потребности отрасли», — обратил внимание Президент.

Характеризуя подготовленный проект указа, он подчеркнул, что новации, конечно, нужны, особенно с учетом геополитических трансформаций в мире и санкционного давления. «Нам необходимо совершенствовать собственную систему, внедрять у себя все самое лучшее и передовое. Но не копировать слепо иностранные стандарты», — заявил белорусский лидер.