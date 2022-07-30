По условиям проекта каждое отделение Белагропромбанка должно было представить фотографию, отражающую национальный колорит и неповторимость района. Наши очаровательные землячки, работницы ЦБУ №315, в качестве локации выбрали, пожалуй, самое уникальное место на Будакошелевщине – Чеботовичский центр народного творчества. А традиционные народные костюмы Буда-Кошелевского района им любезно предоставил Уваровичский городской дом культуры. Кстати, все женские платья воссоздала по сохранившимся аналогам уваровичская мастерица Галина Борисенко. На фото запечатлен традиционный белорусский обряд «Адведкі».

Инициатором проекта, приуроченного ко Дню народного единства, выступила первичная организация ОО «Белорусский союз женщин» региональной дирекции по Гомельской области ОАО «Белагропромбанк», а целью проекта является консолидация общества, популяризация и сохранение национальных традиций белорусов.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Фото из архива участниц