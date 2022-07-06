Я, Антихевич Елена Александровна, прошу Вас о помощи. У моего сына, Антихевича Романа Витальевича (03.12.2020 г.р.), в 4,5 месяцев диагностировано тяжелое генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия первого типа.

Дети с таким заболеванием лишаются возможности сидеть, стоять, двигаться, глотать и дышать. Те, у которых заболевание проявилось еще в младенчестве, без лечения не доживают и до двух лет. В качестве лечения применяется самый дорогой препарат в мире ZOLGENSMA, стоимость которого очень высока — 2 274 031 долларов США.

Срочность сбора состоит в том, что ZOLGENSMA применяется у детей только до 2 лет, у Ромы осталось очень мало времени для получения спасительного лекарства. Сумма неподъемная для меня. Страх потерять ребенка доводит до отчаяния. Я умоляю Вас помочь спасти жизнь Ромы!

Пакет всех необходимых подтверждающих документов предоставляется по требованию. Я очень надеюсь на Вашу помощь.

С уважением, Антихевич Елена Александровна — мама Ромы.

Тел. +375 44 752 15 46

Благотворительные счета

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В назначении платежа указывать: на лечение Романа Антихевича