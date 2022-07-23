«Авангард» попросил участников поделиться своими впечатлениями.

10-летняя Ксения Козлова в этом году впервые принимала участие в Международном фестивале-конкурсе детского и молодежного творчества «Радуга над Витебском» в рамках «Славянского базара в Витебске» и довольно успешно. Юная вокалистка привезла диплом лауреата III степени.

– Поездка в Витебск на фестиваль стала для нас своеобразным экспериментом: хотели испытать свои силы, подняться на новый конкурсный уровень. В возрастной категории 10-13 лет участвовали очень талантливые юные артисты со всего мира. Оглашения победителей ждали с содроганием сердца, – признается мама Ксении Вероника Козлова. Сама же Ксюша мечтает выступить на сцене «Славянского базара» – качество звука, множество экранов и света ни с чем не сравнятся.

Танцевальная пара Виктории Мигули и Дмитрия Пильника во второй раз представила наш район на международном турнире национальных танцев «Танчым разам». Ценители региональных культурных традиций выступали в категории 30-50 лет.

– Мы исполняли известные многим танцы «Каханачка», «На рэчанькі», «Сямёнаўна», «Матлёт», «Ойра», «Крыжачок» и др. В прошлом году мы уехали без наград, поэтому звание лауреатов III степени на этом турнире стало для нас приятным сюрпризом. Если честно, совсем не ожидали такой высокой оценки, ведь соревновались с нами профессионалы своего дела. Очень рады, что о Будакошелевщине и ее культуре узнает еще больше людей, – признается Дмитрий.

Валентина Якутович впервые отправилась на Международный конкурс мастеров традиционного ткачества «Палатняныя пераплёты» и единственная представляла Гомельскую область в этом тонком искусстве.

– Наш конкурс проходил в формате выставки: жюри и гости фестиваля наблюдали за ткачеством воочию. Я мастерила салфетку на настольном станке. За 4 года работы в Гусевицком центре ткачества посетила множество конкурсов, но масштаб этого несоизмерим. Более 60 мастеров со всей Беларуси составляли весомую конкуренцию. Были и народные мастера, и семьи, в которых искусство ткачества передается из поколения в поколение. Для меня большая честь стать лауреатом III степени, – комментирует Валентина.

У заслуженного коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Мілавіца» лето проходит очень насыщенно: недавно ребята вернулись с победой с VII Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций», а 16 июля уже представляли наш район на турнире «Танчым разам» в категории 16-30 лет.

– За победу в турнире боролись около ста танцевальных дуэтов. 4 наших пары дошли до финала и завоевали награды: одна пара стала лауреатом I степени, а две – лауреатами III степени. Танцевали «Кракавяк», «Барыню», «Польку», «Какетку», «Мікiту», «Яблычка», «Абэрак», «Лявоніху» и др. После турнира мы принимали участие в одиночном батле «Танцы до упаду», в ходе которого исполняли популярные народные танцы «Коза», «Страдание», «Жабка» и «Коваль» и также одержали победу. Даже я поучаствовала, – делится с нами руководитель ансамбля Людмила Кабаева.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото из архива

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