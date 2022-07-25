Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского государства тепло поздравил своего коллегу с днем рождения.

Также Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев комплексно обсудили взаимодействие Беларуси и Узбекистана — не только в двустороннем, но и многосторонних форматах.

Так, Беларусь рассматривает Узбекистан как ключевого партнера в регионе Центральной Азии и готова оказывать ему всемерную поддержку в ЕАЭС, обеспечивая полноформатное вовлечение экономики страны в кооперацию с Евразийским экономическим союзом. Шла в разговоре речь и о поддержке Узбекистаном белорусской заявки на членство в Шанхайской организации сотрудничества.

Касаясь двустороннего экономического взаимодействия, президенты прежде всего отметили рост товарооборота. В январе — мае нынешнего года сохраняется его положительная динамика ($147,4 млн, или 130,7% к уровню аналогичного периода 2021 года).

Перспектив развития сотрудничества, как было отмечено, более чем достаточно — это и наращивание взаимных поставок востребованной на рынках двух стран продукции, и расширение кооперации, создание новых совместных производств. Обсудить все конкретные направления углубления взаимодействия главы государств договорились в сентябре во время встречи в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Еще одной темой разговора президентов стала ситуация в Каракалпакстане, главы государств обменялись мнениями относительно произошедших там событий.

Ну а главным образом разговор президентов Беларуси и Узбекистана сегодня касался перспектив развития отношений между двумя странами.